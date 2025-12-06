Festival de la Sainte Barbe L’œuf du Phénix Oignies
rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais
Tarif : – –
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Cette année, un œuf de phénix de 5 mètres va peu à peu apparaître au cœur du 9-9bis. Promeneurs, passants ou simples curieux sont invités à observer la construction de cette œuvre éphémère et grandiose. La forme particulière de l’œuf et toute la symbolique que chacun y associe consciemment ou inconsciemment marquent l’espace, ainsi réinventé d’une présence bienfaitrice. Pour le plaisir de nos yeux et de nos cœurs !
Le samedi soir, son éclosion s’enflammera en feu d’artifice et se prolongera par une déambulation endiablée des Tambours de feu. .
rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 info@9-9bis.com
