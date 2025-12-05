Festival de la Sainte Barbe Pyromad Lens
Festival de la Sainte Barbe Pyromad Lens vendredi 5 décembre 2025.
Festival de la Sainte Barbe Pyromad
avenue Elie Reumaux Lens Pas-de-Calais
Spectacle de feu et pyrotechnie
Deux pyromanes se retrouvent derrière un comptoir…
Quelle est l’origine de cette envie de mettre le feu ? Un problème de gestion de l’excitation ou une impulsion caractérisée par une fascination extrême pour le feu ?
Où serait la place de deux pyromanes dans notre société, tous les deux partageants cette passion secrète ? Quand leur rencontre arrive enfin, poussés par leurs pulsions, ils provoqueront l’incendie qui leur offrira soulagement et gratification. Entre théâtre, danse, manipulation de feu et pyrotechnie, laissez- vous transporter par cette histoire poétique et explosive. .
avenue Elie Reumaux Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr
English :
Fire show and pyrotechnics
German :
Feuershow und Pyrotechnik
Italiano :
Spettacolo di fuoco e pirotecnico
Espanol :
Espectáculo de fuego y pirotecnia
