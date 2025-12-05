Festival de la Sainte Barbe Pyromad Lens

Festival de la Sainte Barbe Pyromad Lens vendredi 5 décembre 2025.

Festival de la Sainte Barbe Pyromad

avenue Elie Reumaux Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Spectacle de feu et pyrotechnie

Deux pyromanes se retrouvent derrière un comptoir…

Quelle est l’origine de cette envie de mettre le feu ? Un problème de gestion de l’excitation ou une impulsion caractérisée par une fascination extrême pour le feu ?

Où serait la place de deux pyromanes dans notre société, tous les deux partageants cette passion secrète ? Quand leur rencontre arrive enfin, poussés par leurs pulsions, ils provoqueront l’incendie qui leur offrira soulagement et gratification. Entre théâtre, danse, manipulation de feu et pyrotechnie, laissez- vous transporter par cette histoire poétique et explosive. .

avenue Elie Reumaux Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

English :

Fire show and pyrotechnics

German :

Feuershow und Pyrotechnik

Italiano :

Spettacolo di fuoco e pirotecnico

Espanol :

Espectáculo de fuego y pirotecnia

L’événement Festival de la Sainte Barbe Pyromad Lens a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin