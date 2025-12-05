Festival de la Sainte Barbe Radio Barkas 3 à Lens Lens

avenue Elie Reumaux Lens Pas-de-Calais

DJ set

Pour la 3ème année de suite, la plus petite radio mobile des Pays-Bas fait son retour sur le festival. Véritable cabine DJ mobile, les néerlandais d’Exoot viennent nous faire découvrir les pépites musicales des 50’s et 60’s chinées dans le monde entier. Rock, mambo, cha-cha, il y en aura pour tous les goûts. .

avenue Elie Reumaux Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

