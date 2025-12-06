Festival de la Sainte Barbe Radio Barkas 3 à Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle

rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

DJ set

Pour la 3ème année de suite, la plus petite radio mobile des Pays-Bas fait son retour sur le festival. Véritable cabine DJ mobile, les néerlandais d’Exoot viennent nous faire découvrir les pépites musicales des 50’s et 60’s chinées dans le monde entier. Rock, mambo, cha-cha, il y en aura pour tous les goûts. .

rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

