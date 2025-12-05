Festival de la Sainte Barbe Symfeuny Lens
Festival de la Sainte Barbe Symfeuny Lens vendredi 5 décembre 2025.
Festival de la Sainte Barbe Symfeuny
avenue Elie Reumaux Lens Pas-de-Calais
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Spectacle musical pyrotechnique
Collision, Friction, Percussion. Il existe plusieurs façons d’obtenir du feu le choc des tambours produit des étincelles, une chaleur qui se transmet, un grand tourbillon de couleurs, d’arômes, de rythmes, de lumière et de feu. Ce spectacle évoque le choc de la percussion et du feu, le besoin d’écouter et de sentir. Un spectacle surprenant, qui encourage la rencontre et l’interaction avec le public. Après une apparition spectaculaire, les percussionnistes vont à la rencontre des spectateurs pour faire vibrer leurs tambours au plus près d’eux. Des baguettes croisées, des visages maquillés qui se regardent pour se lancer dans le voyage. Quel en sera le résultat ? Le seul objectif de cette confrontation, transformer la rue et le spectateur. .
avenue Elie Reumaux Lens 62300 Pas-de-Calais
English :
Musical fireworks show
German :
Pyrotechnische Musikshow
Italiano :
Spettacolo pirotecnico musicale
Espanol :
Espectáculo musical de fuegos artificiales
