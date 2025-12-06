Festival de la Sainte Barbe Théâtroom Loos-en-Gohelle
Festival de la Sainte Barbe Théâtroom Loos-en-Gohelle samedi 6 décembre 2025.
Festival de la Sainte Barbe Théâtroom
rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais
Entresort forain et théâtral
Bienvenue au Theatroom ! Dans un joyeux désordre, on vous propose ici de (re)découvrir une pièce de théâtre en 5 minutes… Comme dans tous nos entresorts, on vous laisse le choix du spectacle auquel vous souhaitez assister et on vous fait participer ! Laissez-vous guider par Lumière, notre ouvreuse déjantée, et entrez dans notre incroyable théâtre forain le Theatroom… .
rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr
English :
Fairground and theatrical entresort
German :
Forianisches und theatralisches Entresort
Italiano :
Parco giochi e teatro
Espanol :
Recinto ferial y teatral
