Festival de la Sainte Barbe Théâtroom

rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Entresort forain et théâtral

Bienvenue au Theatroom ! Dans un joyeux désordre, on vous propose ici de (re)découvrir une pièce de théâtre en 5 minutes… Comme dans tous nos entresorts, on vous laisse le choix du spectacle auquel vous souhaitez assister et on vous fait participer ! Laissez-vous guider par Lumière, notre ouvreuse déjantée, et entrez dans notre incroyable théâtre forain le Theatroom… .

rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

English :

Fairground and theatrical entresort

German :

Forianisches und theatralisches Entresort

Italiano :

Parco giochi e teatro

Espanol :

Recinto ferial y teatral

L’événement Festival de la Sainte Barbe Théâtroom Loos-en-Gohelle a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin