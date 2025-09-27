Festival de la seconde main Quartier Pont Rousseau Rezé

Festival de la seconde main Quartier Pont Rousseau Rezé samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le Festival de la seconde main, c’est quoi ? Ce sont plusieurs exposants, tous avec les mêmes valeurs : « l’environnement et la consommation responsable ». Leur objectif est de redonner une seconde vie aux vêtements et aux objets en favorisant le recyclage et en limitant le gaspillage !Une trentaine d’exposants, professionnels de la seconde main et de la réparation, seront présents toute la journée sur leur stands pour vous vendre de la friperie, des créations upcycling, des réparations, de la décoration, de la brocante. Plusieurs ateliers de créations upcyclées seront proposés gratuitement au public. Animations pour petits et grands toute la journée, avec notamment le collectif Füt Füt ! Un DJ sera aussi là pour nous ambiancer ???? Restauration sur placeQuartier Pont-Rousseau, rue Félix-Faure et Alsace-Lorraine

Quartier Pont Rousseau Rezé 44400

https://www.facebook.com/events/rue-f%C3%A9lix-faure-et-alsace-lorraine/festival-de-seconde-main/2487928061584024/