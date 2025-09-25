Festival de la Sèvre Niortaise La Crèche

Festival de la Sèvre Niortaise La Crèche jeudi 25 septembre 2025.

Festival de la Sèvre Niortaise

La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-25

Au programme

25/09 Projection du film « L’appel des libellules » au Cinéma Le Clouzot en présence du réalisateur, et résultats du concours photos.

27/09 Balade déambulatoire à 9h30 aux Iles de Candé. Des animations seront proposées à chaque halte. Interventions commentées sur la faune et la flore par la DSNE. Expositions photos proposées par Camera Natura. Une pause patrimoine sera aussi proposée au Moulin de la papeterie.

L’après-midi, spectacles déambulatoires à partir de 15h.

Points de restauration et pique-nique sur place. .

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 94 83 21

English : Festival de la Sèvre Niortaise

German : Festival de la Sèvre Niortaise

Italiano :

Espanol : Festival de la Sèvre Niortaise

L’événement Festival de la Sèvre Niortaise La Crèche a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Haut Val De Sèvre