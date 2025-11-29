Festival de la Soupe au profit de l’AFM TELETHON à Saint-Aulaye

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Festival de la soupe organisé par l’Ostal Tiers-Lieu, au profit de l’AFM TELETHON.

Rendez-vous de 10h30 à 12h30 sur la place du champ de Foire.

Règlement et inscription à l’Ostal Tiers-lieu ( à côté de la mairie) avant le 21 novembre.

05 53 91 32 91

Récompense pour tous les participants.

Festival de la soupe organisé par l’Ostal Tier-Lieu, au profit de l’AFM TELETHON.

Rendez-vous de 10h30 à 12h30 sur la place du champ de Foire.

Venez faire goûter votre soupe et voter pour la meilleure soupe et le stand le mieux décoré.

Règlement et inscription à l’Ostal Tiers-lieu ( à côté de la mairie) avant le 21 novembre.

05 53 91 32 91

Récompense pour tous les participants.

Pour le public, achat de votre bol et votre cuillère sur place au profit du Téléthon. .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 32 91

English : Festival de la Soupe au profit de l’AFM TELETHON à Saint-Aulaye

Soup festival organized by Ostal Tiers-Lieu, in aid of AFM TELETHON.

Rendezvous from 10.30 a.m. to 12.30 p.m. on the Place du Champ de Foire.

Payment and registration at the Ostal Tiers-lieu (next to the town hall) before November 21.

05 53 91 32 91

Rewards for all participants.

German : Festival de la Soupe au profit de l’AFM TELETHON à Saint-Aulaye

Suppenfestival, organisiert von Ostal Numérique, zugunsten von AFM TELETHON.

Treffpunkt von 10:30 bis 12:30 Uhr auf dem Place Pasteur.

Bezahlung und Anmeldung in der Ostal Tiers-lieu ( neben dem Rathaus) vor dem 22. November.

05 53 91 32 91

Belohnung für alle Teilnehmer.

Italiano :

Festa della zuppa organizzata da Ostal Tiers-Lieu, a favore di AFM TELETHON.

Ritrovo dalle 10.30 alle 12.30 sulla Place du Champ de Foire.

Pagamento e iscrizione presso l’Ostal Tiers-lieu (accanto al municipio) entro il 21 novembre.

05 53 91 32 91

Premi per tutti i partecipanti.

Espanol : Festival de la Soupe au profit de l’AFM TELETHON à Saint-Aulaye

Fiesta de la sopa organizada por Ostal Tiers-Lieu, a beneficio de AFM TELETHON.

Punto de encuentro de 10.30 a 12.30 h en la Place du Champ de Foire.

Pago e inscripción en Ostal Tiers-lieu (junto al ayuntamiento) antes del 21 de noviembre.

05 53 91 32 91

Recompensas para todos los participantes.

