Festival de la Tarte Labergement-Sainte-Marie
Festival de la Tarte Labergement-Sainte-Marie samedi 1 novembre 2025.
Festival de la Tarte
Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 18:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Concours de tartes, concerts, buvette, ateliers enfants. .
Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté amicale.laveron@gmail.com
English : Festival de la Tarte
German : Festival de la Tarte
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival de la Tarte Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS