Festival de la terre et de la ruralité Picauville

Festival de la terre et de la ruralité Picauville dimanche 7 septembre 2025.

Festival de la terre et de la ruralité

Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Le Festival de la Terre et de la Ruralité est une journée conviviale au cours de laquelle ruraux et citadins sont conviés pour découvrir la richesse de l’agriculture départementale manchoise à travers diverses animations. Messe en plein air, baptême d’hélicoptère, épreuves départementales du concours de labour, démonstration de 4L cross, tracteur force, exposition de bovins et ovins, mini-ferme, baptême à poney, aire de jeux avec structures gonflables, exposition de matériels agricoles, vitrines d’essais de maïs et d’essais fourragers, chien de troupeau, parcours sensation pieds nus, labyrinthe de maïs. Restauration sur place. .

Picauville 50360 Manche Normandie

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de la terre et de la ruralité Picauville a été mis à jour le 2025-07-30 par OT Baie du Cotentin