Festival de la Transition Ecologique, Sociale et Citoyenne – Edition 2 Pôle associatif Félix Thomas Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 14:00 –

Gratuit : oui Entrée gratuite L’accès au festival est entièrement libre, sans réservation nécessaire.Pour soutenir l’économie locale, toutes les transactions sur le site (boissons, nourriture, etc.) se feront en Moneko, la monnaie locale de la région nantaise.???? Pas de panique si vous n’en avez pas encore : des TPE de conversion seront à votre disposition à l’entrée du site pour échanger vos euros contre des Monekos en toute simplicité. En famille – Age maximum : 99

???? Fort du succès de sa première édition (plus de 900 visiteurs), le Festival de la Transition écologique, sociale et citoyenne revient en force le samedi 27 septembre 2025 de 14h à 21h au 39 rue Félix Thomas à Nantes ! ???? Organisé par Facilit&CO, le collectif HaPaSaFé et le collectif Transiscope en pays nantais, ce festival gratuit transforme le quartier en une scène vivante où se croisent artistes locaux et acteurs de la transition. Concerts, DJ set, conteur, ateliers participatifs, animations pour enfants, village associatif… et même une buvette pour trinquer à la transition ! ???? Nouveauté 2025 : le lancement du podcast vidéo « Quartier de demain », enregistré en live sur le site, pour faire entendre les voix de celles et ceux qui inventent d’autres futurs à l’échelle de nos quartiers. ???? Une programmation colorée, inclusive et résolument nantaise, pour faire vibrer l’engagement citoyen au rythme de la musique, des échanges et de la convivialité. ???? Entrée libre, tous publics, toutes générations : familles, curieux, voisins, militants, rêveurs et faiseurs. Venez comme vous êtes, repartez inspiré·es ! Pour plus d’informations, RDV sur : www.faciliteco.com

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 82 28 http://www.faciliteco.com