Festival de la Vézère Diva Opèra La Bohème Salle de spectacle Clergoux

Clergoux

Festival de la Vézère Diva Opèra La Bohème

Salle de spectacle Domaines de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – 43 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

LE FIDÈLE ET TRADITIONNEL WEEK-END OPÉRA AVEC LA TRÈS ATTENDUE ET TALENTUEUSE TROUPE ANGLAISE DIVA OPERA, DIRIGÉE PAR BRYAN EVANS.

Depuis sa création, la compagnie a acquis une réputation inégalée dans le monde de l’opéra et au-delà. Avec une quarantaine de représentations d’opéras complets et de concerts par an, elle est aujourd’hui l’ambassadrice de l’opéra de chambre à l’échelle internationale.

Chaque été, leur venue est un moment très réjouissant pour les spectateurs.

LA BOHÈME de Puccini

Opéra d’une grande sensibilité, où la jeunesse bohème, l’amour fragile et la misère du quotidien s’entrelacent avec poésie, sincérité et une émotion profondément humaine.

16h découverte des coulisses

RESTAURATION

17h Buffet Origine Corrèze .

Salle de spectacle Domaines de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 25 09 contact@festivaldelavezere.com

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English : Festival de la Vézère Diva Opèra La Bohème

L’événement Festival de la Vézère Diva Opèra La Bohème Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze