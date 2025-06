Festival de la voie verte Église Saint-Pierre Reignac 6 juillet 2025 10:00

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-06T10:00:00 – 2025-07-06T22:00:00

Fin : 2025-07-06T10:00:00 – 2025-07-06T22:00:00

dès 10h à Reignac

Spectacles :

11H – Les petites casseroles que tu trimballes

Une clown-vagabonde trimballe une casserole. Guidée par le vent, son errance l’amène jusqu’à un lieu abandonné où les objets témoignent d’une vie passée. De la mousse de savon déborde et se transforme en petites créatures marionnettiques, des vieilles casseroles qui ressemblent à la sienne tremblent, le lieu semble être habité. Les souvenirs de sa vie passée ressurgissent quand les objets s’animent la plongeant en quête d’identité.

Clown et marionnettes de mousse de savon

– Cie L’Envers du monde

14h30 – PP PROJECT

Trois artisans viennent enclencher la douce palpitation de leur atelier de fabrication d’imaginaire, où Peter vit paisibliment et s’évade en bouquinant. Un jour, un oisillon surgit de l’imaginaire d’un livre. Le vieil homme n’a pas d’autre choix que de lui apprendre à voler, s’il veut retrouver sa tranquilité.

Marionnettes et musique live – Cie Les Involtes

Ateliers :

10H30-12h30 – Corps et Anes : Balades et caresses auprès des ânes avec l’association Corps et Anes**.**

10h30 – Séances de 15min toutes les heures avec Christelle Buard : Gymanastique du pied

11h-12h et 14h-16h – Démonstration et initiation au Tai-Chi-Chan : Par la Section Tai-Chi-Chuan de l’Amicale Laïque de Barbezieux.

– Toute la journée

Vélos rigolos :

Testez votre équilibre sur ces vélos hors du commun inventés et fabriqués par le bricoleur saltimbanque à partir de vélos recyclés.

Parcours sensoriel :

Stimulez votre sens du toucher dans un parcours nu-pieds.

Ludothèque :

Adresse , réflexion : des jeux à partager pour s’amuser tout au long de la journée avec l’ATLEB.

Des vers en vert :

Ecris ton poème et accroche-le sur le fil tendu entre les arbres.

Exposition :

Fabre, poète des insectes :

Au travers de l’observation des insectes, Fabre a ouvert avec beaucoup de poésie la voie de l’écologie et de l’étude du comportement animal.

Prêt de la MD16

Module Pâquerettes :

Espace cosy pour les tout-petits.

Coin Gourmand :

Sur place, vous pourrez vous rassasier grâce aux stands et foodtrucks

– Bowl-truck – Eme.Ligne

– Food-truck Roul Galette

– Bière TROA

Église Saint-Pierre 104 D14, 16360 Reignac, France Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine Edifice de plan cruciforme avec absidiole sur bas-côté sud. Le bas-côté nord a été remonté sur croisée d’ogives au XVIe siècle. Coupole sur pendentif. Abside en cul de four. Clocher octogonal percé de quatre fenêtres et présentant un chemin de ronde couvert à l’est. Abside en cul de four sur l’absidiole sud. Celle-ci communique avec l’abside par un passage du XVIe siècle. La façade à trois portails dont l’un est caché par le contrefort sud-ouest. Cette façade est surmontée par deux étages d’arcatures aveugles sculptées (monstre avec personnage nu ; saints…).

