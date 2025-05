Festival de la Voix – Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon, 7 juin 2025 14:00, Ancenis-Saint-Géréon.

Venez participer au festival de la Voix le samedi 7 juin au théâtre de Verdure à Ancenis-Saint-Géréon.

Dès 14h, au théâtre de verdure, une dizaine de concerts

Venez découvrir les groupes vocaux de la région dans des styles variés du gospel aux musiques du monde en passant par la chanson française et les chants de marins.

À 16h30 les plus jeunes pourront assister à la prestation d’une conteuse.

Cette année vous pourrez également chanter des vieilles chansons françaises accompagnées par un orgue de Barbarie.

Stages

– De 14h à 16h Stage Beat Box pour les adultes ou jeunes (à partir de 15 ans) Places limitées.

– De 14h à 15h30 Stage de découverte du chant pour les plus jeunes (9-13 ans).

Tarif 5 €.

Spectacle Une diva bien frappée

À 21h15, salle Loire, Espace E. Landrain

Spectacle burlesque lyricopercussion. Il était une fois une Diva excentrique suivie de son serviteur, cédant à tous ses caprices. Les deux personnages sont burlesques, passant de la tendresse à la folie, du grand lyrique au jazz, le tout dans une juste démesure afin de rendre intemporel ces musiques de grandes qualités. Un spectacle original créé pour décaper les oreilles dans un cocktail de sonorités éclectiques et surprenantes, au son d’une voix bien timbrée et de percussions bien frappées

Participation au chapeau pour les spectacles.

Bar et Food Truck sur place. .

Théâtre de Verdure Impasse de l’Île Mouchet

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 77 17 27

