Festival de la Voix

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – 29 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Rendez-vous incontournable de l’art choral, le festival célèbre la voix sous toutes ses formes. Véritable source de bien-être et de bonne humeur, cet événement crée un lien social et culturel fort autour d’une passion commune la voix !

La programmation s’articule autour des concert’IN (des concerts d’ensembles professionnels dont certains internationaux), et des concert’OFF (des concerts d’ensembles amateurs gratuit et sans réservation) dans toute la ville de Châteauroux. Ces concerts représentent près de 700 choristes issus de 30 ensembles qui animeront un total de 50 concert’OFF !

Le festival propose également 15 ateliers pour s’échauffer, travailler sa voix et son corps, ainsi que des animations festives et vocales comme le Grand Choral, la balade chantée, le Karaobœuf…

Cette année, en tête d’affiche des concert’IN à Châteauroux, laissez-vous emporter et découvrez la pureté du quintet londonien Apollo5 ; l’humour et la virtuosité du quintet espagnol B Vocal ; les polyphonies indociles occitanes de La Mal Coiffée… 5 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

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English :

A not-to-be-missed event for the choral arts, the festival celebrates the voice in all its forms. A true source of well-being and good humor, this event creates a strong social and cultural bond around a shared passion: the voice!

L’événement Festival de la Voix Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme