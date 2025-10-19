Festival de la Voix Les Marie-Jeanne Le bourg Athis-Val de Rouvre

dimanche 19 octobre 2025.

Festival de la Voix Les Marie-Jeanne

Le bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne

15:00:00

2025-10-19

Quatorze chanteuses accompagnées d’un guitariste/contrebassiste interprètent des chants polyphoniques du monde.

Les voix sont pleines et libres, les femmes sont belles… et drôles ! Éclats de joie tzigane, vibrations sacrées et bourdons d’émotions…

Depuis 2008, les Marie-Jeanne sont guidées par Florence Cramoisan. .

Le bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 11 11

