Festival de la Voix Les Marie-Jeanne Le bourg Athis-Val de Rouvre dimanche 19 octobre 2025.
Le bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne
Début : 2025-10-19 15:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Quatorze chanteuses accompagnées d’un guitariste/contrebassiste interprètent des chants polyphoniques du monde.
Les voix sont pleines et libres, les femmes sont belles… et drôles ! Éclats de joie tzigane, vibrations sacrées et bourdons d’émotions…
Depuis 2008, les Marie-Jeanne sont guidées par Florence Cramoisan. .
Le bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 11 11
