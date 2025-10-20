Festival de la Voix Les Voix-ci, les Voix-là Salle des fêtes Athis-Val de Rouvre

Salle des fêtes Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Début : 2025-10-20 20:30:00

fin : 2025-10-20

2025-10-20

Les Voix-ci, les Voix-là, est un groupe vocal constitué de huit femmes, au registre atypique et décalé. Sa couleur oscille entre sérieux et déjanté.

Elles interprètent un répertoire éclectique, qu’elles s’approprient en modifiant quelquefois fois les textes, dans une mise en scène teintée

d’humour et de poésie. Le groupe se produit à cappella, quelquefois accompagné à la guitare.

Venir découvrir ce spectacle haut en couleurs et d’humeur bon enfant, c’est l’assurance de partager un moment convivial. .

Salle des fêtes Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 98 11 11

English : Festival de la Voix Les Voix-ci, les Voix-là

