Festival de la Voix

Valençay Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Un concert de Malincka c’est un voyage à travers le monde en compagnie de quatre chanteuses qui réinterprètent des chants des traditions orales séculaires.

Qu’elles empruntent des arrangements musicaux à des formations de grande qualité ou composent leurs propres morceaux, elles aiment par-dessus tout chanter ces peuples qui vivent avec la culture des chants traditionnels comme moyen de témoignage, de lien et d’expression directe. Elles ont à cœur de faire vivre avec le plus de sincérité possible la révolte d’un chant de lutte italien autant que la beauté d’une légende mexicaine, l’émotion d’un chant tzigane ou encore la profondeur d’une messe corse… En somme, ce qui les anime profondément c’est chanter l’humain, ses émotions et ses émois, avec un amour profond pour la musique qui fait naturellement le lien entre elles et le public. 10 .

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire

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English :

ANAÊ ? Brazilian vocals.

L’événement Festival de la Voix Valençay a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Pays de Valençay