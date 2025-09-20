Festival de la Voix Verte 7e édition Betz

Festival de la Voix Verte 7e édition Betz samedi 20 septembre 2025.

Festival de la Voix Verte 7e édition

Betz Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Festival de la Voix Verte 7e édition

Samedi 20 septembre 2025

De 11h à 23h

Voie Verte Betz (60)

️ Entrée libre

Le Festival de la Voix Verte revient pour une journée festive et engagée placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité ! Rendez-vous à Betz pour une 7e édition haute en couleurs, organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Au programme

Concerts live toute la journée

Animations pour tous les âges

Village famille avec jeux, détente et ateliers

Buvette & restauration

Marché de producteurs & artisans locaux

Tombola & surprises tout au long de la journée

Expositions variées autour du patrimoine naturel et culturel

Un événement éco-responsable où la culture rime avec nature, pour petits et grands.

Suivez-nous sur facebook.com/Festivaldelavoixverte

Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 accueil@valois-tourisme.com

English :

?? Festival de la Voix Verte ? 7th edition

? Saturday, September 20, 2025

? 11am to 11pm

? Voie Verte ? Betz (60)

?? Free admission

The Festival de la Voix Verte returns for a festive, committed day of music, sharing and conviviality! Join us in Betz for a colorful 7th edition, organized as part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days).

? On the program:

Live concerts all day long

Entertainment for all ages

Family village with games, relaxation and workshops

Refreshments & catering

Local producers’ and craftsmen’s market

Tombola & surprises throughout the day

Various exhibitions on natural and cultural heritage

? An eco-responsible event where culture rhymes with nature, for young and old alike.

? Follow us on: facebook.com/Festivaldelavoixverte

German :

?? Festival de la Voix Verte ? 7. Ausgabe

? Samstag, 20. September 2025

? Von 11:00 bis 23:00 Uhr

? Grüner Weg ? Betz (60)

?? Freier Eintritt

Das Festival de la Voix Verte kehrt für einen festlichen und engagierten Tag zurück, der im Zeichen der Musik, des Teilens und der Geselligkeit steht! Wir treffen uns in Betz zu einer farbenfrohen siebten Ausgabe, die im Rahmen der Tage des Kulturerbes organisiert wird.

? Auf dem Programm

Live-Konzerte den ganzen Tag über

Animationen für alle Altersgruppen

Familiendorf mit Spielen, Entspannung und Workshops

Getränke & Essen

Markt mit lokalen Erzeugern & Handwerkern

Tombola & Überraschungen den ganzen Tag über

Verschiedene Ausstellungen rund um das Natur- und Kulturerbe

? Eine öko-verantwortliche Veranstaltung, bei der sich Kultur auf Natur reimt, für Groß und Klein.

? Folgen Sie uns auf: facebook.com/Festivaldelavoixverte

Italiano :

?? Festival de la Voix Verte 7a edizione

? Sabato 20 settembre 2025

? Dalle 11 alle 23

? Voie Verte ? Betz (60)

?? Ingresso libero

Il Festival de la Voix Verte torna per una giornata festosa e impegnata di musica, condivisione e convivialità! Unitevi a noi a Betz per una colorata settima edizione, organizzata nell’ambito delle Giornate del Patrimonio.

? In programma:

Concerti dal vivo per tutto il giorno

Intrattenimento per tutte le età

Villaggio per famiglie con giochi, relax e laboratori

Ristoro e ristorazione

Mercato dei produttori e degli artigiani locali

Lotteria e sorprese durante la giornata

Varie mostre sul nostro patrimonio naturale e culturale

? Un evento eco-responsabile in cui la cultura fa rima con natura, per grandi e piccini.

? Seguici su: facebook.com/Festivaldelavoixverte

Espanol :

?? Festival de la Voix Verte ? 7ª edición

? Sábado 20 de septiembre de 2025

? 11h a 23h

? Voie Verte ? Betz (60)

?? Entrada gratuita

El Festival de la Voix Verte vuelve para una jornada festiva y comprometida de música, intercambio y convivencia Únase a nosotros en Betz para una 7ª edición llena de color, organizada en el marco de las Jornadas del Patrimonio.

? En el programa:

Conciertos en directo durante todo el día

Entretenimiento para todas las edades

Pueblo familiar con juegos, relajación y talleres

Refrescos y catering

Mercado de productores y artesanos locales

Sorteo y sorpresas durante todo el día

Varias exposiciones sobre nuestro patrimonio natural y cultural

? Un evento eco-responsable donde la cultura rima con la naturaleza, para grandes y pequeños.

? Síguenos en: facebook.com/Festivaldelavoixverte

L’événement Festival de la Voix Verte 7e édition Betz a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme du Pays Valois