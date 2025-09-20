Festival de la Voix Verte 7e édition Betz
Festival de la Voix Verte 7e édition Betz samedi 20 septembre 2025.
Festival de la Voix Verte 7e édition
Betz Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20 23:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Festival de la Voix Verte 7e édition
Samedi 20 septembre 2025
De 11h à 23h
Voie Verte Betz (60)
️ Entrée libre
Le Festival de la Voix Verte revient pour une journée festive et engagée placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité ! Rendez-vous à Betz pour une 7e édition haute en couleurs, organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Au programme
Concerts live toute la journée
Animations pour tous les âges
Village famille avec jeux, détente et ateliers
Buvette & restauration
Marché de producteurs & artisans locaux
Tombola & surprises tout au long de la journée
Expositions variées autour du patrimoine naturel et culturel
Un événement éco-responsable où la culture rime avec nature, pour petits et grands.
Suivez-nous sur facebook.com/Festivaldelavoixverte
Festival de la Voix Verte 7e édition
Samedi 20 septembre 2025
De 11h à 23h
Voie Verte Betz (60)
️ Entrée libre
Le Festival de la Voix Verte revient pour une journée festive et engagée placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité ! Rendez-vous à Betz pour une 7e édition haute en couleurs, organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Au programme
Concerts live toute la journée
Animations pour tous les âges
Village famille avec jeux, détente et ateliers
Buvette & restauration
Marché de producteurs & artisans locaux
Tombola & surprises tout au long de la journée
Expositions variées autour du patrimoine naturel et culturel
Un événement éco-responsable où la culture rime avec nature, pour petits et grands.
Suivez-nous sur facebook.com/Festivaldelavoixverte .
Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 accueil@valois-tourisme.com
English :
?? Festival de la Voix Verte ? 7th edition
? Saturday, September 20, 2025
? 11am to 11pm
? Voie Verte ? Betz (60)
?? Free admission
The Festival de la Voix Verte returns for a festive, committed day of music, sharing and conviviality! Join us in Betz for a colorful 7th edition, organized as part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days).
? On the program:
Live concerts all day long
Entertainment for all ages
Family village with games, relaxation and workshops
Refreshments & catering
Local producers’ and craftsmen’s market
Tombola & surprises throughout the day
Various exhibitions on natural and cultural heritage
? An eco-responsible event where culture rhymes with nature, for young and old alike.
? Follow us on: facebook.com/Festivaldelavoixverte
German :
?? Festival de la Voix Verte ? 7. Ausgabe
? Samstag, 20. September 2025
? Von 11:00 bis 23:00 Uhr
? Grüner Weg ? Betz (60)
?? Freier Eintritt
Das Festival de la Voix Verte kehrt für einen festlichen und engagierten Tag zurück, der im Zeichen der Musik, des Teilens und der Geselligkeit steht! Wir treffen uns in Betz zu einer farbenfrohen siebten Ausgabe, die im Rahmen der Tage des Kulturerbes organisiert wird.
? Auf dem Programm
Live-Konzerte den ganzen Tag über
Animationen für alle Altersgruppen
Familiendorf mit Spielen, Entspannung und Workshops
Getränke & Essen
Markt mit lokalen Erzeugern & Handwerkern
Tombola & Überraschungen den ganzen Tag über
Verschiedene Ausstellungen rund um das Natur- und Kulturerbe
? Eine öko-verantwortliche Veranstaltung, bei der sich Kultur auf Natur reimt, für Groß und Klein.
? Folgen Sie uns auf: facebook.com/Festivaldelavoixverte
Italiano :
?? Festival de la Voix Verte 7a edizione
? Sabato 20 settembre 2025
? Dalle 11 alle 23
? Voie Verte ? Betz (60)
?? Ingresso libero
Il Festival de la Voix Verte torna per una giornata festosa e impegnata di musica, condivisione e convivialità! Unitevi a noi a Betz per una colorata settima edizione, organizzata nell’ambito delle Giornate del Patrimonio.
? In programma:
Concerti dal vivo per tutto il giorno
Intrattenimento per tutte le età
Villaggio per famiglie con giochi, relax e laboratori
Ristoro e ristorazione
Mercato dei produttori e degli artigiani locali
Lotteria e sorprese durante la giornata
Varie mostre sul nostro patrimonio naturale e culturale
? Un evento eco-responsabile in cui la cultura fa rima con natura, per grandi e piccini.
? Seguici su: facebook.com/Festivaldelavoixverte
Espanol :
?? Festival de la Voix Verte ? 7ª edición
? Sábado 20 de septiembre de 2025
? 11h a 23h
? Voie Verte ? Betz (60)
?? Entrada gratuita
El Festival de la Voix Verte vuelve para una jornada festiva y comprometida de música, intercambio y convivencia Únase a nosotros en Betz para una 7ª edición llena de color, organizada en el marco de las Jornadas del Patrimonio.
? En el programa:
Conciertos en directo durante todo el día
Entretenimiento para todas las edades
Pueblo familiar con juegos, relajación y talleres
Refrescos y catering
Mercado de productores y artesanos locales
Sorteo y sorpresas durante todo el día
Varias exposiciones sobre nuestro patrimonio natural y cultural
? Un evento eco-responsable donde la cultura rima con la naturaleza, para grandes y pequeños.
? Síguenos en: facebook.com/Festivaldelavoixverte
L’événement Festival de la Voix Verte 7e édition Betz a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme du Pays Valois