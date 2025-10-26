Festival de la Voix Voix d’été Ronfeugerai Athis-Val de Rouvre

Festival de la Voix Voix d’été Ronfeugerai Athis-Val de Rouvre dimanche 26 octobre 2025.

Festival de la Voix Voix d’été

Ronfeugerai Le Bourg Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Voix d’Été est un ensemble vocal réunissant des choristes anglais, français et allemands. Sous la direction bienveillante et passionnée de Jim Perceval, le groupe explore un vaste répertoire.

Leur programme met à l’honneur la richesse du chant polyphonique. De la musique ancienne aux créations contemporaines, en passant par la chanson populaire, chaque interprétation reflète la diversité des époques et des styles.

Un voyage musical qui célèbre l’harmonie des voix et des cultures. .

Ronfeugerai Le Bourg Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 11 11

English : Festival de la Voix Voix d’été

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de la Voix Voix d’été Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2025-10-08 par Flers agglo