Festival de la vosgienne Colmar

Festival de la vosgienne

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

Les fameuses vaches feront une halte au Parc expo avant de rejoindre leurs estives sur les hauteurs des sommets des Vosges. Une belle occasion de venir les admirer de près !

L’association des éleveurs de Vosgiennes du Haut-Rhin vous présente la 2ème édition du Festival de la Vosgienne . Les fameuses vaches feront une halte les 6, 7 et 8 mars au Parc expo de Colmar avant de rejoindre leurs estives sur les hauteurs des sommets des Vosges. Une belle occasion de venir les admirer de près !

Tout au long du week-end mini ferme, petite restauration (repas marcaire traditionnel), marchés de producteurs et artisanat, expositions de matériel agricole, balade à poney et animations musicales en continu. 60 vaches vosgienne seront sur site, le public pourra assister à la traite des vaches, et à la préparation du concours. .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr

English :

The famous cows will be stopping off at the Parc expo before heading off to their summer pastures high up in the Vosges mountains. A great opportunity to come and admire them up close!

