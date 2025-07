Festival de l’Abbaye aux Dames Les « Boeuf sous la Voile » Place de l’Abbaye Saintes

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-07-12 22:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-19

venez profiter d’un moment de rencontre et d’improvisation sous la voile à l’issue du dernier concert de la journée.

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

come and enjoy a moment of encounters and improvisation under sail at the end of the last concert of the day.

German :

genießen Sie nach dem letzten Konzert des Tages einen Moment der Begegnung und Improvisation unter dem Segel.

Italiano :

venite a godervi un momento di incontro e improvvisazione sotto la vela al termine dell’ultimo concerto della giornata.

Espanol :

ven a disfrutar de un momento de encuentro e improvisación bajo la vela al final del último concierto del día.

