Festival de l’Académie de Musique Concert Rue Charles de Gaulle Gérardmer samedi 23 août 2025.

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-08-23 20:30:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Concert des professeurs et du Choeur de l’Académie.Tout public

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 70 53 88 16

English :

Concert by the Academy?s teachers and choir.

German :

Konzert der Lehrer und des Chors der Akademie.

Italiano :

Concerto degli insegnanti e del coro dell’Accademia.

Espanol :

Concierto de los profesores y el coro de la Academia.

