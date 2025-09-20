Festival de l’air Bretteville-sur-Laize
Festival de l’air Bretteville-sur-Laize samedi 20 septembre 2025.
City Stade Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
À l’occasion du Festival du Vent, le City Stade de Bretteville-sur-Laize se transforme en un véritable terrain d’émerveillement pour petits et grands ! Rendez-vous le samedi 20 septembre de 10h00 à 17h00.
Au programme
Décorations multicolores (bannières, manches à air, girouettes…)
Exposition de personnages gonflables géants
Démonstrations de cerfs-volants (selon conditions météo)
Jeux du vent pour petits et grands
Entrée libre et gratuite, sans inscription. .
City Stade Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com
English : Festival de l’air
Air Festival
German : Festival de l’air
Festival der Luft
Italiano :
Festival dell’aria
Espanol :
Festival Aéreo
