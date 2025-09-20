Festival de l’air Bretteville-sur-Laize

Festival de l’air

City Stade Bretteville-sur-Laize Calvados

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

À l’occasion du Festival du Vent, le City Stade de Bretteville-sur-Laize se transforme en un véritable terrain d’émerveillement pour petits et grands ! Rendez-vous le samedi 20 septembre de 10h00 à 17h00.

Au programme

Décorations multicolores (bannières, manches à air, girouettes…)

Exposition de personnages gonflables géants

Démonstrations de cerfs-volants (selon conditions météo)

Jeux du vent pour petits et grands

Entrée libre et gratuite, sans inscription. .

City Stade Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

English : Festival de l’air

Air Festival

German : Festival de l’air

Festival der Luft

Italiano :

Festival dell’aria

Espanol :

Festival Aéreo

L’événement Festival de l’air Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Suisse Normande