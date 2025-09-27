Festival de l’ancien Hôpital Site des Acacias Vic-en-Bigorre
Festival de l’ancien Hôpital Site des Acacias Vic-en-Bigorre samedi 27 septembre 2025.
Festival de l’ancien
Hôpital Site des Acacias 16 Avenue des Acacias Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
2025-09-27
Goûtez aux saveurs d’antan et découvrez les savoir-faire d’autrefois le Festival de l’Ancien vous attend .
Au programme
De 11h à 12h, battage à l’ancienne, vente d’objets artisanaux, confitures et pâtisseries.
De 14h à 17h, spectacle musical, exposition de matériel agricole et de voitures anciennes, mini ferme, fabrication de jus de pomme et de gâteaux à la broche.
Hôpital Site des Acacias 16 Avenue des Acacias Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 54 70 00 mairie@vic-bigorre.fr
English :
Taste the flavors of yesteryear and discover the skills of yesteryear: the Festival de l?Ancien awaits you.
On the program:
From 11am to 12pm, old-fashioned threshing, sale of handicrafts, jams and pastries.
From 2pm to 5pm, musical show, exhibition of farm equipment and vintage cars, mini-farm, apple juice and spit-roasted cakes.
German :
Probieren Sie die Geschmäcker vergangener Zeiten und entdecken Sie die Fertigkeiten von damals: Das Festival de l’Ancien erwartet Sie.
Auf dem Programm stehen:
Von 11.00 bis 12.00 Uhr: Dreschen nach alter Tradition, Verkauf von Handwerksartikeln, Marmeladen und Gebäck.
Von 14 bis 17 Uhr: Musikdarbietungen, Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten und Oldtimern, Minibauernhof, Herstellung von Apfelsaft und Kuchen am Spieß.
Italiano :
Assaporare i sapori di una volta e scoprire le abilità di un tempo: il Festival de l’Ancien vi aspetta.
In programma:
Dalle 11 alle 12, trebbiatura all’antica, vendita di prodotti artigianali, marmellate e dolci.
Dalle 14.00 alle 17.00, spettacolo musicale, esposizione di attrezzature agricole e auto d’epoca, mini-fattoria, succo di mela e torte allo spiedo.
Espanol :
Deguste los sabores de antaño y descubra los oficios de antaño: el Festival de l’Ancien le espera.
En el programa:
De 11.00 a 12.00 horas, trilla a la antigua, venta de artesanía, mermeladas y repostería.
De 14.00 a 17.00 h, espectáculo musical, exposición de material agrícola y coches de época, minigranja, zumo de manzana y pasteles asados.
L’événement Festival de l’ancien Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-09-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65