Festival de l’ancien Hôpital Site des Acacias Vic-en-Bigorre samedi 27 septembre 2025.

Hôpital Site des Acacias 16 Avenue des Acacias Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-27

Goûtez aux saveurs d’antan et découvrez les savoir-faire d’autrefois le Festival de l’Ancien vous attend .

Au programme

De 11h à 12h, battage à l’ancienne, vente d’objets artisanaux, confitures et pâtisseries.

De 14h à 17h, spectacle musical, exposition de matériel agricole et de voitures anciennes, mini ferme, fabrication de jus de pomme et de gâteaux à la broche.

Hôpital Site des Acacias 16 Avenue des Acacias Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 54 70 00 mairie@vic-bigorre.fr

English :

Taste the flavors of yesteryear and discover the skills of yesteryear: the Festival de l?Ancien awaits you.

On the program:

From 11am to 12pm, old-fashioned threshing, sale of handicrafts, jams and pastries.

From 2pm to 5pm, musical show, exhibition of farm equipment and vintage cars, mini-farm, apple juice and spit-roasted cakes.

German :

Probieren Sie die Geschmäcker vergangener Zeiten und entdecken Sie die Fertigkeiten von damals: Das Festival de l’Ancien erwartet Sie.

Auf dem Programm stehen:

Von 11.00 bis 12.00 Uhr: Dreschen nach alter Tradition, Verkauf von Handwerksartikeln, Marmeladen und Gebäck.

Von 14 bis 17 Uhr: Musikdarbietungen, Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten und Oldtimern, Minibauernhof, Herstellung von Apfelsaft und Kuchen am Spieß.

Italiano :

Assaporare i sapori di una volta e scoprire le abilità di un tempo: il Festival de l’Ancien vi aspetta.

In programma:

Dalle 11 alle 12, trebbiatura all’antica, vendita di prodotti artigianali, marmellate e dolci.

Dalle 14.00 alle 17.00, spettacolo musicale, esposizione di attrezzature agricole e auto d’epoca, mini-fattoria, succo di mela e torte allo spiedo.

Espanol :

Deguste los sabores de antaño y descubra los oficios de antaño: el Festival de l’Ancien le espera.

En el programa:

De 11.00 a 12.00 horas, trilla a la antigua, venta de artesanía, mermeladas y repostería.

De 14.00 a 17.00 h, espectáculo musical, exposición de material agrícola y coches de época, minigranja, zumo de manzana y pasteles asados.

