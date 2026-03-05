FESTIVAL DE LANGLADE-BRENOUX Brenoux

FESTIVAL DE LANGLADE-BRENOUX

Langlade Brenoux Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Rejoignez-nous pour célébrer la musique, l’art , le cirque…. Soyez au rendez-vous les 28 & 29 Août et laissez-vous emporter par l’ambiance festive !

VENDREDI 28 AOUT spectacle cirque cabaret

SAMEDI 29 AOUT Spectacle Pénélope s’en mêle

Détail du programme à venir.

Langlade Brenoux Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 00 19 foyer.rural.brenoux@gmail.com

English :

Join us in celebrating music, art and the circus…. Join us on August 28 & 29 and let the festive atmosphere sweep you away!

FRIDAY AUGUST 28: circus show cabaret

SATURDAY AUGUST 29: Pénélope s’en mêle show

Program details to follow.

