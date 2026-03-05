FESTIVAL DE LANGLADE-BRENOUX Brenoux
vendredi 28 août 2026.
FESTIVAL DE LANGLADE-BRENOUX
Langlade Brenoux Brenoux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Rejoignez-nous pour célébrer la musique, l’art , le cirque…. Soyez au rendez-vous les 28 & 29 Août et laissez-vous emporter par l’ambiance festive !
VENDREDI 28 AOUT spectacle cirque cabaret
SAMEDI 29 AOUT Spectacle Pénélope s’en mêle
Détail du programme à venir.
Langlade Brenoux Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 00 19 foyer.rural.brenoux@gmail.com
English :
Join us in celebrating music, art and the circus…. Join us on August 28 & 29 and let the festive atmosphere sweep you away!
FRIDAY AUGUST 28: circus show cabaret
SATURDAY AUGUST 29: Pénélope s’en mêle show
Program details to follow.
L’événement FESTIVAL DE LANGLADE-BRENOUX Brenoux a été mis à jour le 2026-03-03 par 48-OT Mont Lozere