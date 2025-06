Festival de l’aquarelle Le Bec-Hellouin 28 juin 2025 10:00

Eure

Festival de l’aquarelle Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

Date(s) :

2025-06-28

2025-06-30

Au cœur du Bec-Hellouin, là où le vent caresse les toits de l’abbaye millénaire. Venez découvrir le quatrième festival de l’aquarelle. L’association et les artistes de la société française d’aquarelle vont jouer avec l’ombre et la lumière afin de sublimer la beauté sacrée de la nature en éclats de couleurs flamboyantes. Visites et stages proposés dans différents lieux Salle des fêtes, Eglise, Tour Saint-Nicolas, Logis abbatial et Cabinet de curiosités.

Vernissage le 28/06 à 12h30 Parc de l’Abbaye.

Animations proposées atelier découverte intergénérationnel, dessiner dans la rue, exposition Sennelier et Canson.

Des stages seront proposés tous les jours sur inscription.

Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie

English : Festival de l’aquarelle

In the heart of Bec-Hellouin, where the wind caresses the roofs of the thousand-year-old abbey. Come and discover the fourth watercolor festival. The association and artists from the French Watercolor Society will be playing with light and shadow to sublimate the sacred beauty of nature in bursts of flamboyant color. Visits and workshops offered in various venues: Salle des fêtes, Church, Tour Saint-Nicolas, Logis abbatial and Cabinet de curiosités.

Vernissage on 28/06 at 12:30 Parc de l’Abbaye.

Activities: intergenerational discovery workshop, drawing in the street, Sennelier and Canson exhibition.

Workshops will be offered every day, subject to registration.

German :

Im Herzen von Bec-Hellouin, wo der Wind über die Dächer der tausendjährigen Abtei streicht. Erleben Sie das vierte Aquarellfestival. Der Verein und die Künstler der französischen Aquarellgesellschaft werden mit Licht und Schatten spielen, um die heilige Schönheit der Natur in flammenden Farbspritzern zu sublimieren. Besichtigungen und Workshops werden an verschiedenen Orten angeboten: Festsaal, Kirche, Nikolausturm, Abtei-Logis und Kuriositätenkabinett.

Vernissage am 28.06. um 12.30 Uhr Parc de l’Abbaye.

Angebotene Animationen: generationsübergreifender Entdeckungsworkshop, Zeichnen auf der Straße, Sennelier- und Canson-Ausstellung.

Täglich werden Workshops angeboten, für die man sich anmelden muss.

Italiano :

Nel cuore di Bec-Hellouin, dove il vento accarezza i tetti dell’abbazia millenaria. Venite a scoprire il quarto festival dell’acquerello. L’associazione e gli artisti della Società francese dell’acquerello giocheranno con luci e ombre per sublimare la bellezza sacra della natura in esplosioni di colore. Visite e laboratori saranno proposti in vari luoghi: Salle des fêtes, Chiesa, Tour Saint-Nicolas, Logis abbatial e Cabinet de curiosités.

Inaugurazione il 28/06 alle 12.30 nel Parc de l’Abbaye.

Attività proposte: laboratorio di scoperta intergenerazionale, disegno in strada, mostra Sennelier e Canson.

I corsi saranno disponibili tutti i giorni, previa iscrizione.

Espanol :

En el corazón de Bec-Hellouin, donde el viento acaricia los tejados de la abadía milenaria. Venga a descubrir el cuarto festival de la acuarela. La asociación y los artistas de la Sociedad Francesa de Acuarela jugarán con las luces y las sombras para sublimar la belleza sagrada de la naturaleza en estallidos de color flamígero. Se ofrecerán visitas y talleres en varios lugares: Salle des fêtes, Iglesia, Tour Saint-Nicolas, Logis abbatial y Cabinet de curiosités.

Inauguración el 28/06 a las 12.30 h en el Parc de l’Abbaye.

Actividades propuestas: taller de descubrimiento intergeneracional, dibujo en la calle, exposición Sennelier y Canson.

Habrá cursos todos los días, previa inscripción.

