Festival de l’Art Dans Les Mains Château-Renard
Festival de l’Art Dans Les Mains Château-Renard samedi 20 septembre 2025.
Festival de l’Art Dans Les Mains
Avenue du Président Roosevelt Château-Renard Loiret
Gratuit
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Comme tous les ans, dans le cadre des journées
du patrimoine, Territoires d’Écritures organise son
festival dans le parc du Château de la Motte !
Vous y retrouverez des artisans créateurs, artistes
de tous horizons, mais aussi des ateliers et des
visites commentées du parc. Le matin, retrouvez-y
aussi la médiathèque Pas à pages avec des
lectures pour enfants sur le thème des chevaliers
et des châteaux, ainsi qu’un échange autour du
patrimoine, l’art et l’histoire locale.
Animations gratuites et tous publics. .
Avenue du Président Roosevelt Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 59 08 50
English :
Every year, as part of the Heritage Days, Territoires d’Écritures
territoires d’Écritures organizes its annual
festival in the grounds of Château de la Motte!
German :
Wie jedes Jahr, im Rahmen der Journées (Tage der offenen Tür)
des Kulturerbes veranstaltet Territoires d’Écritures sein
festival im Park des Château de la Motte!
Italiano :
Ogni anno, nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, Territoires d’Écritures
territoires d’Écritures organizza ogni anno il suo
nel parco del Château de la Motte!
Espanol :
Cada año, en el marco de las Jornadas del Patrimonio, Territoires d’Écritures
territoires d’Écritures celebra su festival anual
anual en el recinto del castillo de la Motte
