Festival de l’Art Dans Les Mains Château-Renard

Festival de l’Art Dans Les Mains Château-Renard samedi 20 septembre 2025.

Festival de l’Art Dans Les Mains

Avenue du Président Roosevelt Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Comme tous les ans, dans le cadre des journées

du patrimoine, Territoires d’Écritures organise son

festival dans le parc du Château de la Motte !

Vous y retrouverez des artisans créateurs, artistes

de tous horizons, mais aussi des ateliers et des

visites commentées du parc. Le matin, retrouvez-y

aussi la médiathèque Pas à pages avec des

lectures pour enfants sur le thème des chevaliers

et des châteaux, ainsi qu’un échange autour du

patrimoine, l’art et l’histoire locale.

Animations gratuites et tous publics. .

Avenue du Président Roosevelt Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 59 08 50

English :

Every year, as part of the Heritage Days, Territoires d’Écritures

territoires d’Écritures organizes its annual

festival in the grounds of Château de la Motte!

German :

Wie jedes Jahr, im Rahmen der Journées (Tage der offenen Tür)

des Kulturerbes veranstaltet Territoires d’Écritures sein

festival im Park des Château de la Motte!

Italiano :

Ogni anno, nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, Territoires d’Écritures

territoires d’Écritures organizza ogni anno il suo

nel parco del Château de la Motte!

Espanol :

Cada año, en el marco de las Jornadas del Patrimonio, Territoires d’Écritures

territoires d’Écritures celebra su festival anual

anual en el recinto del castillo de la Motte

L’événement Festival de l’Art Dans Les Mains Château-Renard a été mis à jour le 2025-09-05 par OT 3CBO