Longueville-sur-Scie

Festival De l’art en ce jardin… Supraliminal

Le Cellier 1 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 11:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Supraliminal renvoie à ce qui se situe au-dessus du seuil de perception consciente. Celui-ci se manifeste clairement il est perçu, reconnu et compris par la conscience. Dans le cadre d’un festival d’art contemporain, ce terme évoque des oeuvres qui cherchent à se rendre visibles et sensibles afin de susciter une réflexion immédiate.

La création artistique expose, révèle et amplifie les phénomènes qui traversent notre époque tensions sociales, transformations mondiales, émotions collectives ou réalités parfois ignorées du quotidien. En rendant ces éléments perceptibles, l’art agit comme un catalyseur de prise de conscience. Les artistes réunis dans ce festival invitent ainsi le public à voir, ressentir et penser autrement.

Supraliminal désigne alors un espace où l’art met en lumière ce qui mérite d’être regardé de près une expérience esthétique s’adressant directement à la conscience et ouvre un champ de compréhension partagé. .

Le Cellier 1 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 82 15 98 delartencejardin@gmail.com

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English : Festival De l’art en ce jardin… Supraliminal

L’événement Festival De l’art en ce jardin… Supraliminal Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Terroir de Caux