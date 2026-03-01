Découvrez le festival qui met à l’honneur des savoir-faire et des métiers des artisans locaux, à travers une programmation d’évènements tout public dans le 12e arrondissement de Paris.

Au programme :

Expositions, ateliers, visites dans différents lieux du 12e : Centre Paris Anim’ Bessie Smith, Friperie-Atelier La Cadette, Maison des Ensembles, Centre Paris Anim’ Musidora, Théâtre Traversière, Café culturel Maya Angelou, la Camillienne, Antenne Jeunesse Louise Jacobson

Ainsi que trois temps forts :

– Vendredi 27 mars de 18h à 21h :

Lancement du festival de l’artisanat au Kiosque Citoyen, place Félix Eboué, Paris 12e

(Stands d’artisans, ateliers, buvette, fanfare)

– Mercredi 1er avril de 14h à 17h :

A la découverte des Savoir-faire à Bercy Village, Paris 12e

(Ateliers en plein air)

– Vendredi 17 avril de 19h à 22h30 :

Soirée de clôture au théâtre Traversière, Paris 12e

(Conférence, concert, stands d’artisans, exposition collective, buvette)

Le Festival de l’Artisanat revient pour une 6ème édition, du 27 mars au 17 avril 2026.



Des ateliers, expositions et sorties vous attendent pour découvrir diverses techniques qui font la richesse de l’artisanat d’aujourd’hui.

Du vendredi 27 mars 2026 au vendredi 17 avril 2026 :

gratuit

Certains évènements sont soumis à inscription, d’autres sont en entrée libre, merci de vous référer au programme.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-18T01:59:59+02:00

Date(s) :



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