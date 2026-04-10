Festival de l’artisanat : Vernissage de l’exposition « Imaginaires d’encre » du collectif Typographique Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS
Festival de l’artisanat : Vernissage de l’exposition « Imaginaires d’encre » du collectif Typographique Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS lundi 13 avril 2026.
Association ouverte à toutes et à tous, le Collectif Typographique réunit des passionné·e·s d’impression artisanale et de gravure, première grande technique d’impression de l’humanité. Cette exposition rassemble les créations variées des membres du collectif : œuvres individuelles et projets réalisés à plusieurs mains, allant de la fiction à l’abstraction douce, des scènes inspirées des contes aux images pleines d’humour. Vous pourrez également découvrir deux pièces collectives, dont une affiche grand format de 200 × 60 cm. Une invitation à explorer la richesse des univers et des sensibilités qui animent notre atelier.
Découvrez les gravures du collectif Typographique à l’occasion d’un évènement convivial.
Le lundi 13 avril 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-13T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-14T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-13T19:00:00+02:00_2026-04-13T21:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS
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