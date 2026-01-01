FESTIVAL DE L’AVENTURE Les Angles

FESTIVAL DE L’AVENTURE

Salle Angléo Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : 36 – 36 – 70

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Le Festival de l’aventure est devenu au fil des années, le rendez-vous incontournable des amoureux de nature, de sensation et de dépassement de soi. Cette année encore le programme vous enchantera de par son authenticité et son professionnalisme.

Salle Angléo Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie festivaldelaventure.lesangles@gmail.com

English :

Over the years, the Festival de l’aventure has become the must-attend event for lovers of nature, sensations and self-improvement. This year’s program will once again enchant you with its authenticity and professionalism.

