Festival de l’eau Bretteville-sur-Laize

Festival de l’eau Bretteville-sur-Laize samedi 12 juillet 2025.

Festival de l’eau

Médiathèque Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

A l’occasion du Festival de l’eau, venez passer une belle matinée à la médiathèque ! Plein d’animations gratuites :

– Spectacle de bulles à 10h30 et 11h30

– Château gonflable

– Coloriages en libre accès

– Atelier créatif * attrape-soleil effet vitrail, à 10h00 et 11h00

* Atelier accessible dès 4 ans sur inscription (par e-mail mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com) toutes les autres animations sont gratuites et en accès libre !

Médiathèque de Bretteville-sur-Laize

A l’occasion du Festival de l’eau, venez passer une belle matinée à la médiathèque ! Plein d’animations gratuites :

– Spectacle de bulles à 10h30 et 11h30

– Château gonflable

– Coloriages en libre accès

– Atelier créatif * attrape-soleil effet vitrail, à 10h00 et 11h00

* Atelier accessible dès 4 ans sur inscription (par e-mail mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com) toutes les autres animations sont gratuites et en accès libre !

Médiathèque de Bretteville-sur-Laize .

Médiathèque Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com

English : Festival de l’eau

For the Festival de l’eau, come and spend a lovely morning at the mediatheque! Lots of free activities:

– Bubble show at 10:30 and 11:30 a.m

– Bouncy castle

– Free coloring

– Creative workshop *: stained-glass effect sun catcher, 10:00 and 11:00 a.m

* Workshop open to children aged 4 and over with registration (by e-mail: mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com)? all other activities are free and open to all!

Bretteville-sur-Laize multimedia library

German : Festival de l’eau

Anlässlich des Wasserfestivals können Sie einen schönen Vormittag in der Mediathek verbringen! Viele kostenlose Animationen :

– Seifenblasenshow um 10:30 und 11:30 Uhr

– Aufblasbare Burg

– Ausmalbilder zur freien Verfügung

– Kreativ-Workshop *: Sonnenfänger mit Glasmalerei-Effekt, um 10:00 und 11:00 Uhr

* Workshop ab 4 Jahren nach Anmeldung zugänglich (per E-Mail: mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com) ? alle anderen Veranstaltungen sind kostenlos und frei zugänglich!

Mediathek in Bretteville-sur-Laize

Italiano :

Venite a trascorrere una bella mattinata alla biblioteca multimediale nell’ambito della Festa dell’Acqua! Tante attività gratuite:

– Spettacolo di bolle alle 10.30 e alle 11.30

– Castello gonfiabile

– Colorazione gratuita

– Laboratorio creativo *: acchiappasole in vetro colorato, alle 10.00 e alle 11.00

* Laboratorio aperto ai bambini dai 4 anni in su, previa iscrizione (via e-mail: mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com) ? Tutte le altre attività sono gratuite e aperte al pubblico!

Biblioteca multimediale di Bretteville-sur-Laize

Espanol :

Venga a pasar una agradable mañana en la biblioteca multimedia en el marco de la Fiesta del Agua Muchas actividades gratuitas:

– Espectáculo de burbujas a las 10.30 y a las 11.30 horas

– Castillo hinchable

– Colorear gratis

– Taller creativo *: Atrapasol de vidrieras, a las 10.00 y a las 11.00 horas

* Taller abierto a niños a partir de 4 años, previa inscripción (por correo electrónico: mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com)… ¡todas las demás actividades son gratuitas y abiertas al público!

Biblioteca multimedia de Bretteville-sur-Laize

L’événement Festival de l’eau Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Suisse Normande