Capvern-les-Bains vous donne rendez-vous pour la 4ème édition du Festival de l’Eau, un événement gratuit et ouvert à tous, dédié à la richesse de l’eau, sa préservation et ses usages au quotidien. Tout au long de la journée du samedi 5 juillet 2025, laissez-vous emporter par un programme riche, joyeux et instructif, mêlant animations, découvertes, concerts, spectacles et conférences.

4° édition du festival de l’eau à Capvern les Bains L’eau, richesse pour la santé !

Activités cinéma

Lundi 30 juin

Projection gratuite du film La Crue à Saint-Béat et Barège, suivie d’un débat avec Anne Pelletier (auteur principal) et Jean-Marc Antoine (Professeur à l’université Jean Jaurès).

Mercredi 2 juillet

Séance à prix réduit (5 €) du film SHIMLA , un périple de 3879 km sans avion pour sensibiliser à l’écologie, réalisé par Victoria Guillomon et Johan Reboul.

Vendredi 4 juillet

Projection à prix réduit (5 €) des Veilleurs de tourbières , suivie d’un débat avec des acteurs de l’AREMIP.

Semaine du 30 juin au 5 juillet

Expositions à l’Office de Tourisme

Concours photo organisé par le CTTA

Exposition d’aquarelles Eau en couleur par Mme Boltar

Vendredi 4 juillet à partir de 13h30

Balade pédagogique avec chantier bénévole restauration d’une lande par battage manuel de la fougère aigle.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, tenue adaptée recommandée.

Programme complet de la journée du samedi 5 juillet

Matinée

8h30 9h00 Accueil des exposants et partenaires, petit déjeuner offert (café, jus, fruits, viennoiseries).

9h00 9h30 Accueil des participants aux balades.

9h30 Départs des activités nature (réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 05 62 39 00 46) :

• Déambulation en forêt avec l’ONF (environ 1h30, tous publics)

• Sortie nature sur les zones humides avec le CEN (environ 1h30, tous publics)

• Chasse aux trésors avec le CTTA / ONF (environ 1h30, jeune public)

10h00 Ouverture du Village de l’Eau à la salle Georges Brassens avec :

• Stands et expositions (maquettes, film du SAGE et du PETR)

• Distribution de mousseurs économiseurs d’eau et minuteurs de douche

• Marché de producteurs locaux

• Ateliers de créateurs

• Expositions photos (Click Picture et Arnaud Gosselin Nature en miniature)

• Stands d’innovations pour limiter la consommation d’eau

• Jeux gonflables et ateliers éducatifs ludiques

• Stand Pêcheurs découverte des écosystèmes aquatiques

• Jeu/quiz de l’association Pyrenaica Natura

• Jeu simulateur de pêche interactif

• Activités bien-être massages assis (médecine douce)

11h00 Spectacle de marionnettes jeune public avec Geppetina à la salle Madison (environ 1h)

11h00 Conférence sur le développement du thermalisme dans les Hautes-Pyrénées par M. de Rouvray à la salle Agnès Varda (cinéma) (environ 1h30)

12h30 14h00 Apéritif (buvette CTTA) suivi du repas préparé par Bruno Caradonna ou food truck.

Après-midi

14h00 18h00 Poursuite des animations au Village de l’Eau :

• Sensibilisations et jeux

• Activités avec les pompiers initiation aux premiers secours, visite et tours en camion rouge du quartier thermal

• Initiation à la création de graffitis avec Arnaud

• Quiz ludique et interactif sur l’eau avec les jeunes de la MEDT

14h00 :

• Ouverture de la piscine ludique municipale (accès gratuit enfants < 12 ans), nocturne jusqu’à 20h00 • Fabrication et vente de marionnettes en matériaux recyclés avec Geppetina à la salle Madison • Départ visite du quartier thermal avec M. de Rouvray 15h00 : • Visite des thermes • Ouverture de l’Edenvik (accès gratuit enfants < 12 ans) • Expérimentations scientifiques sur l’eau sous forme de jeux avec l’association Rebelote 65 15h30 18h00 au cinéma : • Conférence 2025, année des glaciers ! par l’association Moraine à 15h30 • Conférence de l’ARS sur La bonne utilisation de l’eau du robinet à 16h30 • Restitution de l’inventaire du patrimoine capvernois par M. de Rouvray à 18h00 16h30 Départ de la balade À la recherche des Ondolates dans les zones humides avec Pyrenaica Natura 19h00 Remise des récompenses du concours photo du CTTA à la salle Madison Soirée 19h00 Discours officiels de M. le Maire, représentants de la CCPL, député, conseillers départementaux, soulignant l’importance de l’eau et les initiatives locales. 19h10 19h30 Apéritif offert par la commune avec animation musicale par le groupe Hello 80’s 19h30 21h00 Repas en musique 20h00 23h00 Concert Hello 80’s Pour clôturer la journée 23h00 Célébration de la lumière et de l’eau avec la Merveille des eaux jets d’eau synchronisés avec la musique. 23h30 Reprise du concert Hello 80’s . Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Capvern-les-Bains invites you to the 4th edition of the Festival de l’Eau, a free event open to all, dedicated to the richness of water, its preservation and its daily uses. Throughout the day on Saturday, July 5, 2025, let yourself be carried away by a rich, joyful and instructive program of events, discoveries, concerts, shows and conferences.

German :

Capvern-les-Bains lädt Sie zur 4. Ausgabe des Wasserfestivals ein, einer kostenlosen und für alle offenen Veranstaltung, die dem Reichtum des Wassers, seiner Erhaltung und seiner Nutzung im Alltag gewidmet ist. Lassen Sie sich am Samstag, den 5. Juli 2025, den ganzen Tag lang von einem reichhaltigen, fröhlichen und informativen Programm mit Animationen, Entdeckungen, Konzerten, Aufführungen und Vorträgen mitreißen.

Italiano :

Capvern-les-Bains vi invita alla quarta edizione della Festa dell’Acqua, un evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alla ricchezza dell’acqua, alla sua conservazione e ai suoi usi quotidiani. Per tutta la giornata di sabato 5 luglio 2025, lasciatevi trasportare da un programma ricco, gioioso e istruttivo, che combina eventi, scoperte, concerti, spettacoli e conferenze.

Espanol :

Capvern-les-Bains le invita a la 4ª edición de la Fiesta del Agua, un evento gratuito y abierto a todos, dedicado a la riqueza del agua, su preservación y sus usos cotidianos. Durante toda la jornada del sábado 5 de julio de 2025, déjese llevar por un programa rico, alegre e instructivo, que combina actos, descubrimientos, conciertos, espectáculos y conferencias.

