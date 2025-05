Festival de l’eau concert – Saint-Molf, 7 juin 2025 18:00, Saint-Molf.

Début : 2025-06-07 18:00:00

Le Festival de l’Eau inaugure cette année cinq concerts aux jardins en partenariat avec différentes associations, maraîchers et jardins partagés du territoire.

Légumes et fleurs du potager, arbres fruitiers et chants d’oiseaux formeront un délicat écrin, propice à ces échappées belles musicales. Chant, violon, harpe et bombarde s’accorderont pour réjouir nos écoutilles, quand certains hôtes régaleront nos papilles.

Avec Maude Madec, chant, bombarde & Isabelle Duthoit, chant, improvisation

Maude Madec interprète le répertoire de la Bretagne Sud avec un goût affirmé pour les complaintes, leurs histoires et leur poésie et une prédilection pour les musiques à bourdon, quand Isabelle Duthoit propose un chant sans parole, sauvage et archaïque, entre souffle et cri. Un duo détonant entre improvisation vocale et musique traditionnelle.

Concert suivi d’une dégustation de boissons fleuries des plantes de l’île-jardin.

Programme .

Kervolan

Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 24 43 38 ilejk44@gmail.com

