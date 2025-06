Festival de l’eau dans l’Orne Dabjo Musique Afro-brésilienne Mairie Le Merlerault 5 juillet 2025 20:30

Orne

Festival de l’eau dans l’Orne Dabjo Musique Afro-brésilienne Mairie GODISSON Le Merlerault Orne

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

DABJO est un trio vibrant né de la rencontre entre passion et rythmes brésiliens. Porté par la voix envoûtante du chanteur Duda Vale, le groupe explore les richesses de la musique populaire du Brésil, entre samba, bossa nova et rythmes afro-brésiliens. À travers des arrangements sensibles et une énergie communicative, DABJO invite au voyage. Chaque concert est une immersion chaleureuse dans l’univers musical brésilien. Un projet à la croisée des cultures, empreint de joie, de poésie et de partage.

> En plein air

> Restauration et Buvette sur place

Mairie GODISSON

Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 6 52 73 50 72 lesartsimprovises@orange.fr

English : Festival de l’eau dans l’Orne Dabjo Musique Afro-brésilienne

DABJO is a vibrant trio born of the encounter between passion and Brazilian rhythms. Driven by the captivating voice of singer Duda Vale, the group explores the riches of Brazilian popular music, from samba to bossa nova and Afro-Brazilian rhythms. Through sensitive arrangements and communicative energy, DABJO invites you on a journey. Each concert is a warm immersion in the Brazilian musical universe. A project at the crossroads of cultures, imbued with joy, poetry and sharing.

> Outdoors

> Catering and refreshments on site

German :

DABJO ist ein vibrierendes Trio, das aus der Begegnung zwischen Leidenschaft und brasilianischen Rhythmen entstanden ist. Getragen von der betörenden Stimme des Sängers Duda Vale, erkundet die Band den Reichtum der brasilianischen Volksmusik zwischen Samba, Bossa Nova und afro-brasilianischen Rhythmen. Durch einfühlsame Arrangements und eine ansteckende Energie lädt DABJO zu einer Reise ein. Jedes Konzert ist ein herzliches Eintauchen in die Welt der brasilianischen Musik. Ein Projekt an der Schnittstelle der Kulturen, geprägt von Freude, Poesie und Austausch.

> Unter freiem Himmel

> Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

DABJO è un vibrante trio nato dall’incontro tra passione e ritmi brasiliani. Guidato dalla voce accattivante del cantante Duda Vale, il gruppo esplora le ricchezze della musica popolare brasiliana, dalla samba alla bossa nova e ai ritmi afro-brasiliani. Con i suoi arrangiamenti sensibili e la sua energia contagiosa, la DABJO vi invita a fare un viaggio. Ogni concerto è una calda immersione nel mondo della musica brasiliana. Un progetto all’incrocio di culture, pieno di gioia, poesia e condivisione.

> All’aperto

> Catering e rinfreschi in loco

Espanol :

DABJO es un vibrante trío nacido del encuentro entre la pasión y los ritmos brasileños. Impulsado por la cautivadora voz de su cantante principal, Duda Vale, el grupo explora la riqueza de la música popular brasileña, desde la samba hasta la bossa nova y los ritmos afrobrasileños. Con sus arreglos sensibles y su energía contagiosa, DABJO le invita a un viaje. Cada concierto es una cálida inmersión en el mundo de la música brasileña. Un proyecto en la encrucijada de culturas, lleno de alegría, poesía y convivencia.

> Al aire libre

> Comida y refrescos in situ

