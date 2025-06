Festival de l’eau dans l’Orne Deluxe Factory Mardilly 28 juin 2025 19:00

Orne

Festival de l’eau dans l’Orne Deluxe Factory Mairie Mardilly Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Du rock chic choc made in Normandie

Découvrez le projet The Loner, un concert chic et choc, où rock anglo-saxon, électro stylé et énergie scénique se rencontrent avec brio. Fruit d’une expérience collective forgée depuis les années 80, ce projet rare et ambitieux mêle sonorités cinématographiques, textes franco-anglais et arrangements ciselés.

> En plein air

> Restauration et buvette sur place

Mairie

Mardilly 61230 Orne Normandie +33 6 52 73 50 72 lesartsimprovises@orange.fr

English : Festival de l’eau dans l’Orne Deluxe Factory

Shock rock chic made in Normandy:

Discover The Loner project, a chic and shocking concert, where Anglo-Saxon rock, stylish electro and stage energy meet with brio. The fruit of collective experience forged since the 80s, this rare and ambitious project blends cinematic sounds, French-English lyrics and chiselled arrangements.

> Outdoors

> Food and refreshments on site

German :

Schockierender Rock-Chic made in Normandie:

Entdecken Sie das Projekt The Loner, ein schickes und schockierendes Konzert, bei dem angelsächsischer Rock, stilvolle Elektrotechnik und Bühnenenergie auf brillante Weise zusammenkommen. Dieses seltene und ehrgeizige Projekt ist das Ergebnis einer kollektiven Erfahrung, die seit den 80er Jahren geschmiedet wurde, und vereint filmische Klänge, französisch-englische Texte und fein ziselierte Arrangements.

> Unter freiem Himmel

> Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Shock rock chic made in Normandia:

Scoprite il progetto The Loner, un concerto chic e di grande impatto in cui rock anglosassone, electro di stile ed energia sul palco si fondono brillantemente. Frutto di un’esperienza collettiva forgiata negli anni ’80, questo progetto raro e ambizioso fonde suoni cinematografici, testi in francese-inglese e arrangiamenti cesellati.

> All’aperto

> Cibo e bevande in loco

Espanol :

Shock rock chic made in Normandía:

Descubra el proyecto The Loner, un concierto chic y contundente en el que el rock anglosajón, el electro elegante y la energía sobre el escenario se unen con brillantez. Fruto de una experiencia colectiva forjada en los años 80, este proyecto raro y ambicioso mezcla sonidos cinematográficos, letras franco-inglesas y arreglos cincelados.

> Al aire libre

> Comida y refrescos in situ

L’événement Festival de l’eau dans l’Orne Deluxe Factory Mardilly a été mis à jour le 2025-06-17 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault