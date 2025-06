Festival de l’eau dans l’Orne Le Mange-Bal et Feu d’artifice Vimoutiers 13 juillet 2025 20:30

Orne

Festival de l’eau dans l’Orne Le Mange-Bal et Feu d’artifice Place de Mackau Vimoutiers Orne

Début : 2025-07-13 20:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le Mange Bal est un des projets pionniers d’une trad/folk-électro émergente (Beat Bouet Trio, Patate Sound System, Turfu, Superparquet…) puisant ses sources dans les musiques traditionnelles occitane, auvergnate, poitevine et bretonne. La musique venue des bals folks et des musiques traditionnelles régionales de France est ré-arrangée pour boîte à rythme, sampleur, accordéon, clarinette et synthétiseur analogique.

> Feu d’artifice à 23h

> En plein air

> Restauration et Buvette sur place

Place de Mackau

Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 52 73 50 72 lesartsimprovises@orange.fr

English : Festival de l’eau dans l’Orne Le Mange-Bal et Feu d’artifice

Le Mange Bal is one of the pioneering projects of an emerging trad/folk-electro scene (Beat Bouet Trio, Patate Sound System, Turfu, Superparquet?) drawing its sources from traditional Occitan, Auvergne, Poitevin and Breton music. Music from folk dances and traditional French regional music is rearranged for drum machine, sampler, accordion, clarinet and analog synthesizer.

> Fireworks at 11pm

> Open-air

> Food and refreshments on site

German :

Le Mange Bal ist eines der Pionierprojekte der aufstrebenden Trad/Folk-Elektro-Szene (Beat Bouet Trio, Patate Sound System, Turfu, Superparquet?), die ihre Quellen in der traditionellen Musik der Okzitaner, Auvergne, Poitevin und Bretagne hat. Die Musik, die von Folkbällen und der traditionellen regionalen Musik Frankreichs stammt, wird für Drumcomputer, Sampler, Akkordeon, Klarinette und Analogsynthesizer neu arrangiert.

> Feuerwerk um 23 Uhr

> Unter freiem Himmel

> Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Le Mange Bal è uno dei progetti pionieristici dell’emergente scena trad/folk-electro (Beat Bouet Trio, Patate Sound System, Turfu, Superparquet, ecc.), che attinge alla musica tradizionale delle regioni occitane, alverniate, padane e bretoni. La musica delle danze popolari e della musica tradizionale regionale francese è riarrangiata per drum machine, campionatore, fisarmonica, clarinetto e sintetizzatore analogico.

> Fuochi d’artificio alle 23.00

> All’aria aperta

> Cibo e rinfreschi in loco

Espanol :

Le Mange Bal es uno de los proyectos pioneros de la emergente escena trad/folk-electro (Beat Bouet Trio, Patate Sound System, Turfu, Superparquet, etc.), basado en la música tradicional de las regiones de Occitania, Auvernia, Poitevin y Bretaña. La música de los bailes populares y de la música regional tradicional francesa se reordena para caja de ritmos, sampler, acordeón, clarinete y sintetizador analógico.

> Fuegos artificiales a las 23:00

> Al aire libre

> Comida y refrescos in situ

