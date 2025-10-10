Festival de l’écologie Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

4ème Festival de l’Ecologie Déni écologique, Réagir !

Pour sa quatrième édition, le Festival de l’Ecologie de l’Abbaye de Saint Jacut cherchera à dessiner les contours d’une nécessaire résistance face à une régression dangereuse pour l’avenir de la planète et de ses habitants. En effet, avec le retour au pouvoir en janvier 2025 de Donald Trump, soutenu à la fois par les libertariens de la Silicon Valley et d’autres dirigeants populistes, le chaos du monde s’est aggravé dans tous les domaines. Ennemi des faits scientifiques, climatosceptique revendiqué et hostile à toute législation environnementale, le président de la première puissance mondiale est ainsi devenu le chef de file du déni écologique avec des répercussions dévastatrices non seulement aux Etats-Unis mais dans le monde entier.

Dans cette actualité parfois angoissante, comment continuer à donner envie à changer le monde dans un sens plus écologique, juste et solidaire ? Ce sera le fil conducteur de nos conférences, tables rondes et ateliers, toujours en fidélité à l’encyclique Laudato Si et dans un esprit d’ouverture et d’espérance. Avec aussi comme respiration des promenades-découvertes dans cette belle côte d’Emeraude, perle de la Bretagne.

Au programme du week-end

Vendredi 10 octobre 2025

16h00 18h00 À la découverte de la presqu’île de Saint-Jacut-de-la-Mer et des acteurs locaux (marches et visites su inscription à partir du 22 septembre / toute personne inscrite au Festival de l’Ecologie recevra un lien d’inscription dans les 15 jours précédents)

20h30 22h30 Ouverture du festival, suivie de la conférence avec un grand témoin

Valérie Masson-Delmotte, paléo-climatologue, directrice de recherche au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), co-présidente du groupe n°1 du GIEC de 2015 à 2023.

Samedi 11 octobre 2025

09h30 10h00 Lancement des journées

10h00 12h00 Table-ronde Déni écologique, les forces à l’œuvre

Sébastien Mabile, avocat, spécialiste du droit de l’environnement, auteur de l’essai Justice climatique (Actes Sud, janvier 2025)

Anne-Sophie Novel, journaliste, auteure et réalisatrice spécialisée dans la popularisation des enjeux liés au dérèglement climatique et à l’extinction du vivant, dans les alternatives écologiques et l’innovation éco-sociale, une des principales instigatrices de la charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique

Olivier Ledouble, secrétaire de la CGT Environnement (Office français de la biodiversité, Parcs nationaux)

12h15 déjeuner

14h00 15h00 Marche méditative

15h30 16h45, puis 17h15 18h30 12 ateliers thématiques au choix

(témoignages d’un engagement, partages d’expériences, créativité)

parmi lesquels

La renaissance de la Brézentine, une victoire contre le déni

Olivier Nouaillas, journaliste

Comment sortir son argent des projets fossiles ?

Pierre Laurent, Collectif Lutte et contemplation

L’extractivisme, la face cachée de la transition énergétique

CCFD-Terre Solidaire

Foi et militantisme quelles articulations ?

Charlotte Mijeon, Collectif Lutte et contemplation

Lancement d’une démarche diocésaine Laudato Si’

Dominique Salis et Philippe Bernas, diocèse de St Brieuc et Tréguier

Actualité sociale du Jubilé

Arnaud du Crest, CVX

Initiation à la méditation dans l’esprit du zen

Bernard Durel, religieux dominicain

Autres ateliers en préparation

L’inscription aux ateliers se fera sur place.

19h00 dîner

20h30 Beap 2050 Bâtir Ensemble une Autre Planète pour 2050

Un spectacle chorégraphique présenté par la compagnie Hon Hop, sur l’écologie intégrale-positive, d’après le documentaire de Cyril Dion.

Dimanche 12 octobre 2025

09h00 11h00 Table-ronde Sortir du déni et donner envie de changer de monde

Benjamin Brice, chercheur associé en sciences politiques au centre Thucydide (Paris 2 Panthéon Assas), auteur de La sobriété gagnante (Libri Nova, 2022) et de L’impasse de la compétitivité (Les Liens qui libèrent, 2023),

Françoise Maine, co-fondatrice et coordinatrice du tiers-lieu Les Ateliers Jean Moulin à Audierne, Pauline Soudy, praticienne en écopsychologie, coache et formatrice en transitions intérieures et collectives.

11h30 12h30 Célébration de la Création

13h00 Déjeuner et fin des festivités

Tout au long du week-end

Expositions et stands

Exposition Terres souillées, corps blessés, l’impact des mines dans les pays andins par Alessandro Cinque.

Les partenaires de ce festival seront visibles à l’espace Stands. .

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

