Festival de l’écrit à l’écran Palais des congrès Montélimar
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-25
2025-09-19
Avec plus de 30 000 spectateurs en 2024 et une croissance toujours plus importante, le festival De l’écrit à l’écran s’impose comme l’événement cinématographique de la rentrée.
Palais des congrès Cinémas de la ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 94 74 38 administration@delecritalecran.com
English :
With over 30,000 spectators in 2024 and still growing, the De l?écrit à l?écran festival has established itself as the cinematic event of the autumn.
German :
Mit mehr als 30.000 Zuschauern im Jahr 2024 und einem stetigen Wachstum wird sich das Festival De l’écrit à l’écran als das Kino-Event des Herbstes etablieren.
Italiano :
Con oltre 30.000 spettatori nel 2024 e in continua crescita, il festival De l’écrit à l’écran si è affermato come l’evento cinematografico dell’autunno.
Espanol :
Con más de 30.000 espectadores en 2024 y en constante crecimiento, el festival De l’écrit à l’écran se ha consolidado como el acontecimiento cinematográfico del otoño.
