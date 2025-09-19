Festival de l’écrit à l’écran Palais des congrès Montélimar

Festival de l'écrit à l'écran Palais des congrès Montélimar vendredi 19 septembre 2025.

Festival de l’écrit à l’écran

Palais des congrès Cinémas de la ville Montélimar Drôme

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-25

2025-09-19

Avec plus de 30 000 spectateurs en 2024 et une croissance toujours plus importante, le festival De l’écrit à l’écran s’impose comme l’événement cinématographique de la rentrée.

Palais des congrès Cinémas de la ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 94 74 38 administration@delecritalecran.com

English :

With over 30,000 spectators in 2024 and still growing, the De l?écrit à l?écran festival has established itself as the cinematic event of the autumn.

German :

Mit mehr als 30.000 Zuschauern im Jahr 2024 und einem stetigen Wachstum wird sich das Festival De l’écrit à l’écran als das Kino-Event des Herbstes etablieren.

Italiano :

Con oltre 30.000 spettatori nel 2024 e in continua crescita, il festival De l’écrit à l’écran si è affermato come l’evento cinematografico dell’autunno.

Espanol :

Con más de 30.000 espectadores en 2024 y en constante crecimiento, el festival De l’écrit à l’écran se ha consolidado como el acontecimiento cinematográfico del otoño.

