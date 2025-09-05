Festival de l’édition indépendante avec l’Aena La Rochelle
Festival de l’édition indépendante avec l’Aena
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
La Maison des Écritures accueille pour la seconde fois les éditeurs indépendants de Nouvelle-Aquitaine. Cet événement festif marquera l’ouverture de notre saison culturelle par célébration du livre et de la création littéraire.
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
English : Independent Publishing Festival with Aena
For the second time, the Maison des Écritures welcomes independent publishers from the Nouvelle-Aquitaine region. This festive event marks the opening of our cultural season with a celebration of books and literary creation.
German : Festival des unabhängigen Verlagswesens mit der Aena
Das Maison des Écritures empfängt zum zweiten Mal die unabhängigen Verleger der Region Nouvelle-Aquitaine. Dieses festliche Ereignis wird die Eröffnung unserer kulturellen Saison durch die Feier des Buches und des literarischen Schaffens markieren.
Italiano :
Per la seconda volta, la Maison des Écritures accoglie gli editori indipendenti della regione Nouvelle-Aquitaine. Questo evento festoso segnerà l’apertura della nostra stagione culturale con una celebrazione del libro e della creazione letteraria.
Espanol : Festival de la edición independiente con la Aena
Por segunda vez, la Maison des Écritures acoge a editores independientes de la región de Nouvelle-Aquitaine. Este acto festivo marcará la apertura de nuestra temporada cultural con una celebración del libro y la creación literaria.
