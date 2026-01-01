Festival de l’Égalité 2026

Le festival de l’Égalité a été créé en 2023 à

l’initiative de mères de famille du quartier Clichy-Batignolles, dans le 17e

arrondissement de Paris, qui souhaitaient mettre en place des actions de

sensibilisation à la question de l’égalité entre les filles et les garçons, au

sein des écoles du quartier, et en partenariat avec le centre Paris Anim’ Mado

Robin.

Du 24 janvier au 3 février 2026, pour la 4e édition de ce festival, des actions sont organisées dans

les établissements partenaires, les collèges La Rose

Blanche et Boris Vian, l’école élémentaire Rostropovitch, et au sein du centre Paris Anim’

Mado Robin.

Le match de footballeuses, un des moments phare du festival, réunit chaque année entre 80 et 100 footballeuses de tout âge et tout niveau,

sur le terrain de football du parc Martin Luther King. Le programme est riche

et varié : rencontre de femmes scientifiques, ateliers d’autodéfense

verbale féministe, pièce de théâtre, découvrez le programme détaillé !

Partenaires du festival :

Ecole élémentaire Rostropovitch & APER 34 · Collège La Rose Blanche ·Collège Boris Vian · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Association Ifac · Association Femmes et Sciences · CNRS · Association Parents et Féministes · L’association sportive Graines de Footballeuses · L’association sportive Les Enfants de la Goutte d’Or · Dispositif Paris Sport Proximité « foot féminin » · Ville de Paris

Programme du festival

= Ateliers et évènements réservés aux élèves des écoles partenaires

= Ateliers et évènements ouverts au public (conditions d’âges selon l’évènement)

Samedi 24 janvier

[10h>12h]

RENCONTRE | « Café des familles »

Gratuit · Pour parler d’éducation non sexiste. Café ouvert aux adultes

Avec l’association Parents & féministes

[14h30>16h30]

ATELIER | « Riposte féministe »

Gratuit sur inscription · Atelier ouvert aux adolescentes (+12 ans) et aux femmes adultes

Intervenante : Typhaine D. (qui dédicacera également son livre)

Réservez votre place

[14h30>16h30]

ANIMATION | Lecture d’histoires et jeux

Gratuit sur inscription · Pour les enfants de 4-7 ans

Réservez votre place

[16h30>17h30]

ANIMATION | La riposte en jeu

Gratuit sur inscription · Pour les adolescent·es et les adultes

Réservez votre place

Lieu : Centre Paris Anim’ Mado Robin · 84, rue Mstislav Rostropovitch, Paris 17e

Mardi 28 janvier

[10h>12h]

CONFÉRENCE | Les femmes dans les métiers scientifiques

Réservé aux élèves des collèges la Rose Blanche et Boris Vian

Intervenantes : Angèle Niklas, mathématicienne, Marylène Patou-Mathis, paléontologue et Marlène Assié, physicienne nucléaire.

Lieu : Centre Paris Anim’ Mado Robin · 84, rue Mstislav Rostropovitch, Paris 17e

[13h30>15h]

PRÉSENTATION | Les femmes scientifiques

Réservé aux élèves de l’école Rostropovitch (non accessible au public)

[15h15>16h30]

PRÉSENTATION | Intervention auprès des CM2 (sur les Temps d’Activités Périscolaires)

Réservé aux élèves de CM2 de l’école Rostropovitch (non accessible au public)

Lieu : École Rostropovitch · 34, rue Mstislav Rostropovitch, Paris 17e

Vendredi 31 janvier

[15h30]

ATELIER | Projet Audace auprès des filles (sur les Temps d’Activités Périscolaires)

Réservé aux élèves de CM2 l’école Rostropovitch (non accessible au public)

[15h30]

ATELIER | Intervention auprès des garçons (sur les Temps d’Activités Périscolaires)

Réservé aux élèves de CM2 l’école Rostropovitch (non accessible au public)

Lieu : École Rostropovitch · 34, rue Mstislav Rostropovitch, Paris 17e

[17h30]

VERNISSAGE | Exposition « Égalité !«

Gratuit · Entrée libre

[18h30]

Concert | « Ensemble vocal du collège la Rose Blanche«

Durée : 1 heure

Lieu : Centre Paris Anim’ Mado Robin · 84, rue Mstislav Rostropovitch, Paris 17e

Dimanche 1er février

[10h>12h]

SPORT | Match de footballeuses

L’évènement sera suivi d’un déjeuner au Centre Paris Anim’ Mado Robin à 12h30

Partenaires : les Enfants de La Goutte d’Or, Paris Sport Proximité, Graines de footballeuses

Gratuit sur inscription · Pour les filles, adolescentes et femmes adultes

Réservez votre place

Lieu : Centre sportif Alexandre Lippmann, Paris 17e

Mardi 3 février

[19h]

THÉÂTRE | « De mieux en mieux«

Durée : 30 minutes

Gratuit sur inscription · Tout public à partir de 10 ans

Réservez votre place

Lieu : Centre Paris Anim’ Mado Robin · 84, rue Mstislav Rostropovitch, Paris 17e

Un festival pour parler d’Égalité à toutes et tous dès le plus jeune âge

Du samedi 24 janvier 2026 au mardi 03 février 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-04T00:59:59+01:00

Date(s) :



+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

