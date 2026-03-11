Festival de l’élevage: du bien élever au bien manger Brive-la-Gaillarde

Festival de l’élevage: du bien élever au bien manger

Place de la guierle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

2026-08-22 2026-08-23

Rendez-vous les 22 et 23 août 2026 à Brive-La-Gaillarde pour la 57ème édition. C’est une occasion unique de découvrir sur 15 000m2 en centre ville, plus d’une centaine d’éleveurs et producteurs et plus de 600 animaux. Une ferme géante en plein cœur de Brive ! 35 000 visiteurs en moyenne sont attendus. .

Place de la guierle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

