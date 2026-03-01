Festival de l’Empowerment – ouvert à tous et toutes Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris

27/03 19H30 : Soirée de lancement

Défilé de mode inclusif, animations, dj set by Eloise CEE

28/03 10h : Talk « IA : quels dangers/opportunités pour les femmes ? »

Intervenantes : Yasminatou Lassissi, Gabriela Del Barco – Renard, Marie Couvé

28/03 14h : Talk « Tanaland : Féminisme 2.0 ou repli communautaire ? «

Intervenante : Anaïs Loubère

29/03 10h : Talk » Justice sociale : commence-t-elle par la convergence des luttes ? »

Intervenantes : Rokhaya Diallo, Sonia Barnat, Chiara Kahn

29/03 14h : Talk « Entrepreneuriat : est il toujours un lévier d’émancipation ? »

Intervenantes : Cannelle Danzelle, Sandrine Sophie, Yasmine Bohéas

Un RDV offrant une tribune à des expertes issues de divers horizons pour créer un espace de réflexion et d’échanges pour questionner les grands sujets de société à la lumière d’une approche féministe et inclusive porteuse d’égalité et de transformation sociale.

Le dimanche 29 mars 2026

de 10h00 à 18h00

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h30 à 23h00

gratuit sous condition

Billetterie sur don libre et conscient. Tarif suggéré : 10 euros/jour/pers.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-29T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-27T19:30:00+02:00_2026-03-27T23:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T18:00:00+02:00

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

https://findyourself.fr/le-mois-de-lempowerment-edition-2026/ hello@findyourself.fr



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