Festival de L’Entre-Deux-Imaginaires Camiran
Festival de L’Entre-Deux-Imaginaires Camiran vendredi 3 juillet 2026.
Camiran
Festival de L’Entre-Deux-Imaginaires
Eglise Camiran Gironde
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 21:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Le festival de L Entre-Deux-Imaginaires vous propose 5 concerts du vendredi soir au samedi soir avec une large variété de musique classique. Émotions et festivités. Nos jeunes talents sont à l honneur. .
Eglise Camiran 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine entredeuximaginaires@gmail.com
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English : Festival de L’Entre-Deux-Imaginaires
L’événement Festival de L’Entre-Deux-Imaginaires Camiran a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de l’Entre-deux-Mers