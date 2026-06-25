Camiran

Festival de L’Entre-Deux-Imaginaires

Eglise Camiran Gironde

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Le festival de L Entre-Deux-Imaginaires vous propose 5 concerts du vendredi soir au samedi soir avec une large variété de musique classique. Émotions et festivités. Nos jeunes talents sont à l honneur. .

Eglise Camiran 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine entredeuximaginaires@gmail.com

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English : Festival de L’Entre-Deux-Imaginaires

L’événement Festival de L’Entre-Deux-Imaginaires Camiran a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de l’Entre-deux-Mers