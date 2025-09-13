Festival de L’Estran Andreas Kressig Trégastel

Festival de L’Estran Andreas Kressig

Pointe de la Presqu’île Renote Trégastel Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-28

2025-09-13

Artiste invité en résidence de création au printemps 2025 dans le cadre du programme Sillages.*

Né en 1971, Andreas Kressig vit et travaille à Genève. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Visuel de Genève et est Docteur en Media Art de la Kyoto City University of Arts, au Japon.

L’œuvre d’Andreas Kressig est de celles qui s’habitent, se donnent à vivre autant qu’à voir. À partir d’assemblages de matériel de récupération et d’objets aux provenances plurielles (pièces de charpente, structures métalliques et circuits électroniques sont autant d’œuvres en devenir), il crée des espaces dans lesquels on est conviés à entrer, tels que les véhicules, terriens ou volants… Leurs structures sont ainsi activées par l’expérience physique du public.

Les travaux d’Andreas Kressig se parcourent tels les éléments d’un jeu de piste, la réutilisation des matériaux qu’il découpe, désassemble, puis réunit et reconstruit, servant de fil rouge entre les pièces. En toile de fond, son travail révèle une constante conscience écologique.

Ses œuvres se nourrissent également de jeux de lumière de bougies aux surfaces réfléchissantes, de paillettes ou panneaux solaires, révélant les clairs-obscurs et les scintillements du site qui les accueille.

Omen

Omen est une œuvre qui se situe au croisement de deux axes principaux présents dans la région les technologies de communication et l’héritage mégalithique. L’installation est en plus intégrée dans le paysage typique de la presqu’île Renote entre forêt maritime et chaos de granite.

La présence dans les environs de grandes antennes satellites (Radome et câble sous­marin Apollo South) ainsi que de tombes funéraires (dolmen et allées funéraires) conduit notre attention vers l’infini céleste et les abysses de la Terre et des mers, un axe vertical. Le paysage lui se rattache à un champ de vision horizontal familier mais tout aussi impressionnant dû à la transfiguration de ses formes de bois ou de pierres par le vent et l’érosion.

Le titre Omen , présage une fin indéfinie, à venir. Le titre découle de sa lecture à rebours nemO . Un mot que l’artiste tire du Point Nemo , un point qui définit le pôle maritime d’inaccessibilité, le point le plus éloigné de toute terre émergée. Nom inspiré du capitaine Nemo, lui­même inspiré du nom que donne Ulysse au Cyclope, dont la traduction en latin est Nemo et signifie personne . Cette zone où justement il n’y a personne à l’horizon sert de vaste cimetière aux vaisseaux spatiaux obsolètes encore contrôlables (la station Mir y a déjà été précipitée).

La pratique artistique d’Andreas Kressig se nourrit souvent de chutes industrielles, de matériaux obsolètes démontés et recomposés pour en prolonger la vie et créer un nouvel objet souvent hybride, héritage de sa mixité. L’œuvre qui consiste en un dispositif qui permet une expérience spatio­temporelle, est une installation intimement liée à son contexte de monstration et de création.

Pour créer un tel dispositif sur le site choisi, une installation en plusieurs pièces épouse le terrain accidenté du site entre rochers et racines. La multiplicité d’œuvres pousse notre imagination à tisser des liens entre elles pour tenter d’apporter un sens à cet univers. Des œuvres qui retracent l’histoire de notre étrange civilisation.

*Sillages est un dispositif de coopération interrégionale favorisant la résidence, la production et la diffusion multi-sites d’œuvres. Il est produit avec le concours de Lannion-Trégor Communauté, le Réseau documents d’artistes, Documents d’artistes La Réunion, Documents d’artistes Bretagne, La Station Culturelle, Finis terrae Centre d’art insulaire, le cneai = Centre d’art et bénéficiant du soutien du ministère de la Culture.” .

Pointe de la Presqu'île Renote Trégastel 22730 Côtes-d'Armor Bretagne

