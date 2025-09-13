Festival de L’Estran Gabriel Herveet Penvern Pleumeur-Bodou

Penvern Etang de Penvern Pleumeur-Bodou Côtes-d'Armor

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-28

Gabrielle Herveet est née en 1988 à Paimpol. Elle vit et travaille à Lézardrieux. Elle est diplômée de l’École supérieure d’art et de design site d’Angers.

Gabrielle Herveet a installé son atelier en 2012 au bord du Trieux, fleuve côtier des Côtes-d’Armor. L’estuaire et ses rivages, qu’elle arpente chaque semaine, constituent l’espace matriciel de sa production de dessins et de sculptures. Depuis 2022, elle oriente ses recherches sur la mécanique du paysage, le temps et ses occurrences, en produisant des sculptures-calendriers qui questionnent nos représentations communes temporelles, entre phénomènes astronomiques et naturels, intimes et universels.

La réponse aux sollicitations des astres

les marées sont la réponse des océans aux sollicitations des astres est un morceau de phrase trouvée dans l’article marées de l’Encyclopédia Universalis. Cette définition inscrit la masse océanique de la terre dans une relation aux astres et détermine les marées comme le résultat de cette relation.

Inspirée de cette trouvaille, la pièce que Gabrielle Herveet propose pour le Festival de l’Estran montre la relation entre mécaniques célestes et phénomènes de marées, matérialisant la réponse des océans aux sollicitations des astres.

Avec l’estran de l’Île Grande en toile de fond, la grande fresque peinte sur tissu tendue au-dessus de l’étang de Penvern est un calendrier des marées. Il y a environ 730 marées par an sous nos latitudes leurs successions forme la ligne temporelle de ce calendrier. Les oscillations et l’amplitude des ondes seront lisibles jours après jours. En regard de ces évolutions, sur le même plan, seront positionnées les différentes configurations du trio terre lune soleil, celles-ci influant les amplitudes des ondes.

Jouant avec le paysage de l’estran dans lequel il est installé, il en est la mesure, la graduation, l’horloge peinte, qui permet au spectateur d’appréhender la manière dont les océans répondent aux sollicitations des astres.

