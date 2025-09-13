Festival de L’Estran Guy Gabon Trégastel

Plage de la Grève Blanche Trégastel Côtes-d'Armor

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-28

2025-09-13

Artiste invité en résidence de création au printemps 2025 dans le cadre du programme Sillages.*

Guy Gabon est née en 1967 en Guadeloupe. Eco-designer, artiste d’arts visuels et cinéaste, elle vit et travaille en Guadeloupe et dans le monde.

Elle réfléchit, recherche, expérimente et questionne sur les déséquilibres que génèrent notre société de consommation, les enjeux politique, social, sociétal et écologique de la société et sur l’urgence de [RE] penser et d’agir autrement, de façon plus solidaire, plus responsable en faisant appel à l’émotion pour interpeller les publics.

Son travail est résolument pluri et transdisciplinaire. Il la conduit à imaginer et à mettre en œuvre des expérimentations artistiques protéiformes. Précurseur-e du land art en Guadeloupe, elle crée dans le paysage qu’il soit naturel ou urbain pour mieux témoigner des rapports nouveaux que nourrit la société. Elle aime intervenir dans l’espace public pour redonner à l’homme une place centrale dans l’œuvre et démocratiser le rapport à l’art.

Son art tantôt alerteur, dénonciateur ou médiateur est résolument poétique.

Tombé Lévé

Mémoires englouties, récits ressurgis

L’installation Tombé Lévé prend la forme d’une nasse monumentale, structure hybride entre le casier en osier des pêcheurs bretons et la nasse traditionnelle des pêcheurs guadeloupéens. Cette forme recomposée devient le réceptacle d’une mémoire partagée, tissée entre les rives de la Bretagne et celles des Antilles.

Dans cette hybridation des matériaux osier, filet de chalut breton, formes antillaises se raconte une histoire de croisements, de migrations, de silences et de survivances. La nasse devient ici un symbole de l’engloutissement des récits, mais aussi de leur possible remontée à la surface. Lever la nasse, c’est faire émerger ce qui était tu les mémoires immergées de l’esclavage, des engagés bretons qui ne sont jamais revenus, des pêcheurs, des passés effacés.

Posée sur le sable du littoral breton, la nasse apparaît comme un vestige échoué, une capsule de temps. Elle invite à un geste d’introspection. À l’intérieur, un petit banc fait face à la mer. Le visiteur est invité à s’asseoir, à contempler l’horizon, à écouter ce que le silence raconte.

Présente dans la structure, la conque de lambi instrument d’annonce dans les campagnes antillaises est un souffle muet témoin d’un temps où la parole circulait par le vent, le cri, l’écho. Elle relie les vivants aux absents, les rivages à l’histoire.

Cette œuvre interroge notre lien aux mémoires maritimes, à ce que l’histoire a enfoui. Tombé Lévé est un appel à voir ce que la mer dissimule, à faire ressurgir les récits oubliés, à s’asseoir dans la nasse pour habiter, un instant, la mémoire commune, à tendre l’oreille aux histoires que les vagues murmurent encore.

*Sillages est un dispositif de coopération interrégionale favorisant la résidence, la production et la diffusion multi-sites d’œuvres. Il est produit avec le concours de Lannion Trégor Communauté, le Réseau documents d’artistes, Documents d’artistes La Réunion, Documents d’artistes Bretagne, La Station Culturelle, Finis terrae Centre d’art insulaire, le cneai = Centre d’art et bénéficiant du soutien du ministère de la Culture.” .

Plage de la Grève Blanche Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

