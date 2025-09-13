Festival de L’Estran Hortense Le Calvez & Kevin Gouriou Trégastel

Hortense Le Calvez est née en 1988. Elle vit et travaille à Brest. Elle a étudié à la Rietveld Academy à Amsterdam et au Wimbledon College of Arts à Londres.

À travers une perspective maritime, son travail sculptural explore les mouvements des liquides et cherche à donner forme à l’expérience des flux contraints, ceux qui gouvernent et rendent possible le développement des sociétés thermo-industrielles, soulignant l’histoire entrelacée de la dégradation environnementale et du progrès technologique.

Kevin Gouriou est designer et soudeur. Il vit et travaille à Plounévez-Lochrist. Diplômé d’un cap serrurier-métallier puis d’un Master Design de produits de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne, il navigue à travers son travail entre artisanat et design industriel.

Vent Debout

Le projet Vent Debout témoigne de la passion que ce duo d’artistes partage pour le mouvement des choses qui roulent, flottent ou volent. Dans un esprit de comédie absurde, qui n’est pas sans rappeler les œuvres iconiques de l’artiste suisse Roman Signer ; ils imaginent un kayak naviguer parmi les nuages, jouant avec les lois de la physique, porté par les courants atmosphériques.

Telle une girouette sans indication, cette embarcation perchée, arrachée aux flots, ne cohabite plus avec son environnement. Un kayak et sa pagaie tournent en haut d’un poteau, telle une girouette au vent sans indication. Les bateaux au mouillage alentour pivotent eux aussi autour de leur ancrage, dans leur cercle d’évitage, pour se placer face au vent. Chaque embarcation, en fonction de son poids et de la forme de sa coque, se déplace plus ou moins vite que les autres dans sa zone. Le kayak, en élévation, tourne, lui, plus rapidement au-dessus de ses voisins en évitant la friction avec la surface de l’eau. Ses positions, bien que familières, seront totalement décontextualisées.

Cette prise de hauteur est-elle une réflexion pour mieux discerner l’horizon ou une dérive périlleuse ? .

Port du Coz-Pors Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

